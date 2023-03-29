蘋果先買後付Apple Pay Later真的來了！這國家搶先試用 允許用戶「無息分期借款」

蘋果（Apple）自2022年透露跨足金融服務的消息後，「先買後付（Apple Pay Later Apple Pay Later）」服務終於周二（28日）在美國正式上線。

考量用戶各自的財務狀況，將使用者購買款項分成4筆，並於6周內陸續付清，無需支付利息或額外費用。蘋果先買後付服務內建於iPhone「錢包」，使用者可以向蘋果無息借款50美元至1,000美元（約台幣1,521元至30,433元），用於接受Apple Pay付款的商家進行線上購物。

使用者購買款項可分成4筆，並於6周內陸續付清，無需支付利息或額外費用。圖／取自蘋果

先買後付服務適用於iOS 16.4、iPadOS 16.4版本以上用戶，蘋果目前以「隨機選擇」方式先為美國用戶提供先買後付服務，計劃未來幾個月內開放給所有用戶，但無法確定蘋果是否有計畫安排在美國以外國家推行先買後付服務。

蘋果也介紹，用戶利用先買後付服務在「錢包」內申請貸款並不會影響個人信用，蘋果會對申請貸款用戶進行軟性信用調查，以確保用戶接受貸款前財務狀況良好，通過申請後便可於使用iPhone或iPad應用程式時看到Pay Later選項；申請貸款用戶將被要求登記一張簽帳卡，作為償款貸款的方式，且透過錢包便可一鍵查看、追蹤所有貸款。

使用者購買款項可分成4筆，並於6周內陸續付清，無需支付利息或額外費用。圖／取自蘋果

udn討論區