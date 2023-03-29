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確保流程透明的可信機制 Google Cloud宣布在台完成首度金融機構聯合查核

聯合新聞網／ 楊又肇

Google Cloud宣布在台完成首次與金融機構聯合查核，在客戶、監管單位，以及獨立查核人員合作之下，確保在金融服務應用提供流程透明的可信機制。

由於金融服務是受到政府高度監管的企業類型之一，通常須依法審查、評估及查核其第三方服務供應商，因此在金融服務機構的第三方風險管理計畫中，盡職調查 (due diligence)及持續監督管理雲端服務供應商，便成為相當重要的一環。

但金融機構若各自進行大規模的雲端查核作業，可能會耗用雙方大量資源，而如果採用聯合查核模式，則可集合多個客戶的資源，因應共同的盡職調查要求，讓查核作業更有效率。所謂聯合查核，具體而言即代表將多家金融機構要求的查核範圍和實地考察，整合於統一的查核作業當中。

聯合查核的優點在於簡化查核程序，以及降低客戶與其服務供應商，如 Google Cloud 等的作業負擔。近年來在歐洲地區，受監管的金融服務機構均認為這是有效的查核做法。

在執行查核過程中，金融服務機構的目標是持續嚴密評估其雲端服務供應商的基礎架構、作業程序和安全控管等措施，能足以支撐其營運作業所需要的科技技術，同時確保自家機構能達到良好的營運效率。在查核的各個階段當中，查核團隊會展開互動和實體會談，以公開透明的方式檢驗Google Cloud的政策、運作流程與技術是否合乎要求。

此次在台首次執行的聯合查核，Google Cloud與客戶合作，遵循台灣金融監督管理委員會《金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法》的查核要求，同時也基於CSA Cloud Controls Matrix、ISO 27001，以及ISO 27017的風險控管規範完成查核，審查範圍包含資料隱私權、資料中心安全、身分與存取權管理、互通性，以及其他多個關鍵領域。

Google Cloud台灣總經理謝良承表示：「作為金融服務機構的重要合作夥伴，我們致力於提供客戶安全、穩定、可靠的雲端服務，並協助客戶遵循法規和標準。聯合查核讓多家金融機構可委託相同且具資訊專業的獨立第三方，以具規模化且具成本效益的方式對Google Cloud進行查核，此舉也能降低雲端業者因大量查核次數而增加的資安風險。另外，我們提供可驗證的透明度並確保我們的服務安全且合規，協助客戶履行他們的監管義務，成為他們最信賴的數位轉型合作夥伴。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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