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Twitter現值曝光！馬斯克還要讓推特增長超過10倍

聯合新聞網／ 楊又肇

依照Platformer新聞總編輯Zoë Schiffer於Twitter透露消息，指出馬斯克（Elon Musk）在內部信件說明當前Twitter市值約在200億美元，而未來目標則是希望將Twitter塑造為市值達2500億美元的公司。

依照Elon Musk在內部信件中說明，將準備向內部員工提供以公司市值約在200億美元為基礎計算的股票獎勵。而Zoë Schiffer更進一步透露，此股票獎勵資金來源將由Twitter現行母公司X控股提供。

此外，內部信件也說明Elon Musk期望Twitter市值可成長至2500億美元規模，更意味當前提供股票獎勵成長規模將達10倍以上。

而Elon Musk也在內部信件表示，公司有必要進嚴厲的變革，不僅將以此避免Twitter破產，同時也讓Twitter能因此獲得重塑。

同時，Elon Musk也透露目前廣告主已經開始回流，預計今年第二季就能恢復正向營利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 破產

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