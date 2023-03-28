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報導指稱Arm最快2024年調整授權商用模式 將直接向終端設備商收費

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Arm近期已經向幾家規模較大客戶告知將改變原本授權商用模式，不再以處理器本身價值向晶片業者收取費用，而將以實際應用設備價值向終端設備商收取授權費用。

相較過往只是以應用處理器的單價按比例收取授權費用，Arm未來授權商用模式將調整以實際應用終端設備售價抽成計費，亦即未來將比照Qualcomm處理器技術授權費用計算。

至於調整授權商用模式，相關看法認為可能與希望藉由增加授權費用填補Softbank近年虧損有關。

在此之前，市場研究顧問SemiAnalysis就曾表示，Arm接下來可能改變過往晶片設計專利授權方式，將不再直接向晶片業者授權收費，而是向使用處理器的終端設備商收取費用。

甚至，未來授權方式還包含必須榜定Arm旗下Mali GPU、Ethos NPU等架構設計，不能採用其他第三方技術組合，例如Qualcomm收購的Adreno GPU、AMD授權三星使用的RNDA架構GPU，或是Imagination Technologies提供PowerVR GPU。

而在先前市場看法中，認為一旦Arm開始採用新授權商用模式，未來增加費用將可能轉嫁在購買終端設備產品的消費者身上，甚至原本定價高昂的手機產品將會被收取更多的授權費。

若以Arm新授權商用模式來看，直接受影響的晶片業者將包含聯發科、Qualcomm，以及包含小米、OPPO在內藉由Arm設計打造客製化晶片產品的業者。不過，若是像NVIDIA、蘋果等以Arm指令集授權，並且自行打造晶片架構設計的業者，似乎暫時還不會受到影響。

相關消息指稱，Arm最快會在2024年開始推行新授權商用模式，但可能會面臨諸多客戶反對，甚至可能引發不少原本採用Arm架構處理器的終端設備商抗議。

Arm目前並未對此傳聞作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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