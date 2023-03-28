VMware攜手新北市教育局 藉由Tanzu Greenplum大數據分析平台加速智慧教育發展
VMware與新北市教育局合作，藉由旗下VMware Tanzu Greenplum大數據分析平台加速智慧教育發展，目前更協助超過三百所國民中小學升級智慧教育。
新北市教育局已經推動智慧教育多年，今年更宣布啟用全國首座雲端智慧科技中心，其中與VMware合作以其VMware Tanzu Greenplum平台進行資料分析，並且打造軟體管理核心解決方案，從2021年起至2026年間逐步推進四個階段，藉此推動教學轉型。
其中，在第一階段主要進行資料收集、過濾與相關硬體建置，並且透過VMware Tanzu Greenplum平台建構大數據倉儲，以及視覺化圖表分析。第二階段則開始整合校務系統，以及學生輔導與健康管理數據，針對不同學生學習與身體健康狀況分析，並且在第三階段統整會考、學測等全球測驗結果數據，藉此輔助學生進行後續學習建議，或是作為其生涯適性輔導決策參考。
另外，在第四階段則會整合學生在學校外部的數位足跡，並且透過人工智慧與機器學習進行數據分析，藉此提高中輟生與高關懷學生等預警系統的預測精準度，同時也能即時因應各個學生學習狀況提供合適建議。
在進一步作法中，新北市教育局表示在此解決方案基本框架建立後，將能依照不同教育、學習需求調整內容，未來也能藉由大數據分析、機器學習方式依照學生學習情況推薦合適學習內容，或是藉由像是ChatGPT般的人工智慧互動方式，讓學習效率提升。
而新北市教育局與VMware的合作，預計將使新北市超過三百所以上的國民中小受益，VMware也期待透過前瞻技術滋養教育種子，成就全民數位育才典範。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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