夏普與NTT QonoQ成立合資公司NTT QonoQ Devices 打造延伸實境頭戴裝置

夏普與NTT QonoQ共同成立合資公司NTT QonoQ Devices，預計共同打造延伸實境頭戴裝置。

以實現虛擬與現實相融合的「新」時代的延伸實境頭戴裝置開發與普及為目標，夏普與NTT QonoQ雙方將自4月3日起成立合資公司NTT QonoQ Devices，並且計畫讓延伸實境技術應用在娛樂、遠程通訊等領域，並且帶動虛擬實境、擴增實境與混合實境技術應用發展。

其中，將藉由NTT集團技術能力與夏普的智慧手機硬體開發經驗，藉此打造能讓更多人體驗到延伸實境技術應用價值的設備，另外也將透過合資公司開發的延展實境設備為個人及企業提供最大服務價值。

QonoQ將加速實現現實與虛擬融合的「新」時代，並且為延展實境創造新的價值定義，而夏普則將加速開發、提供硬體及服務，共同為延展實境市場發展做出貢獻。

而關於NTT QonoQ Device開發的延展實境設備詳細細節，預計會在後續對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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