夏普與NTT QonoQ成立合資公司NTT QonoQ Devices 打造延伸實境頭戴裝置
夏普與NTT QonoQ共同成立合資公司NTT QonoQ Devices，預計共同打造延伸實境頭戴裝置。
以實現虛擬與現實相融合的「新」時代的延伸實境頭戴裝置開發與普及為目標，夏普與NTT QonoQ雙方將自4月3日起成立合資公司NTT QonoQ Devices，並且計畫讓延伸實境技術應用在娛樂、遠程通訊等領域，並且帶動虛擬實境、擴增實境與混合實境技術應用發展。
其中，將藉由NTT集團技術能力與夏普的智慧手機硬體開發經驗，藉此打造能讓更多人體驗到延伸實境技術應用價值的設備，另外也將透過合資公司開發的延展實境設備為個人及企業提供最大服務價值。
QonoQ將加速實現現實與虛擬融合的「新」時代，並且為延展實境創造新的價值定義，而夏普則將加速開發、提供硬體及服務，共同為延展實境市場發展做出貢獻。
而關於NTT QonoQ Device開發的延展實境設備詳細細節，預計會在後續對外公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言