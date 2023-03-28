快訊

等不到器捐只能等死？日本非法媒合海外器官移植

開槍擊斃狒狒疑雲重重獵人派出所身影曝光 警方出面說明了

獨／「全明星」男神賣命驚爆「廢了」 傷勢狀況曝光

夏普與NTT QonoQ成立合資公司NTT QonoQ Devices 打造延伸實境頭戴裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

夏普與NTT QonoQ共同成立合資公司NTT QonoQ Devices，預計共同打造延伸實境頭戴裝置。

以實現虛擬與現實相融合的「新」時代的延伸實境頭戴裝置開發與普及為目標，夏普與NTT QonoQ雙方將自4月3日起成立合資公司NTT QonoQ Devices，並且計畫讓延伸實境技術應用在娛樂、遠程通訊等領域，並且帶動虛擬實境、擴增實境與混合實境技術應用發展。

其中，將藉由NTT集團技術能力與夏普的智慧手機硬體開發經驗，藉此打造能讓更多人體驗到延伸實境技術應用價值的設備，另外也將透過合資公司開發的延展實境設備為個人及企業提供最大服務價值。

QonoQ將加速實現現實與虛擬融合的「新」時代，並且為延展實境創造新的價值定義，而夏普則將加速開發、提供硬體及服務，共同為延展實境市場發展做出貢獻。

而關於NTT QonoQ Device開發的延展實境設備詳細細節，預計會在後續對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

延伸閱讀

蘋果向百名主管秀AR/VR頭戴裝置 傳最快6月亮相

穩懋代工光達 奪Apple Car單在望

夏普除菌脫臭機能性PCI自動除菌離子鞋櫃 第二季上市

NBA／拓荒者擊退爵士止6連敗 里拉德：打出完美比賽

相關新聞

疫情期間大量出借電子書 「網際網路檔案館」遭裁定違反著作財產權

路透新聞報導指出，過去提供網際網路多媒體資料檔案閱覽服務的非營利性的數位圖書館—網際網路檔案館 (Internet Archive)由法院裁定違反著作財產權。

蘋果向百名主管秀AR/VR頭戴裝置 傳最快6月亮相

彭博新聞記者Mark Gurman在其「Power On」專欄指稱，蘋果（Apple）已經在Apple Park的一場內部活動中，向約100名主管職員工展示市場傳聞許久的混合視覺頭戴裝置，預計最快今年6月間於WWDC 2023期間對外發表。

蘋果對百位主管展示MR頭戴裝置 為6月公開發表暖身

根據一篇報導，蘋果已經在蘋果總部園區Apple Park把混合實境（MR）頭戴裝置對內展示給自家主管。這距離預期該產品公...

一周數位爆報／5招查偷吃嚇壞人！進Meta沒事做爽撈575萬、小米魚缸半年免換水母湯啦！蘋果鐵粉遇三星即刻變心

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

Intel共同創辦人、「摩爾定律」提出者逝世 享壽94歲

Intel稍早證實，其共同創辦人、著名「摩爾定律」 (Moore's Law)提出者Gordon Moore，已經在美國夏威夷時間3月24日於自宅過世，享年94歲。

英國競爭暨市場管理局改變看法 稱微軟收購動視暴雪影響有限

針對微軟收購動視暴雪的收購案，英國競爭暨市場管理局(CMA)稍早認為微軟此筆交易將不構成影響市場競爭，雖然可能部分影響Sony旗下PlayStation市場發展，但由於Sony自身也擁有大量吸引玩家市場的遊戲作品，因此預期造成影響程度有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦