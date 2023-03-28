歐盟與德國達成共識 2035年e-fuel合成燃料的新款燃油車輛可繼續銷售
在歐盟決議於2035年以前要求各國停止銷售傳統燃油車，但稍早則是與德國取得共識，將允許使用e-fuel合成燃料的新款燃油車輛繼續銷售。
而此共識顯然也將使以汽車工業為重的德國，能夠繼續銷售使用e-fuel合成燃料的燃油車款，而非僅能將發展重心聚焦在電動車上。
在此之前，保時捷已經攜手多家跨國企業夥伴以及智利營運商Highly Innovative Fuels (HIF)共同合作，正式開始生產合成燃料，而Toyota日前更表示不會僅將未來車輛發展聚焦在電動車，同時也會佈局諸如以氫氣作為動力來源的車輛技術，藉此掌握更多發展可能性。
不過，綠色組織Transport & Environment則指出，合成燃料無法降低二氧化碳排放量問題，同時更認為合成燃料在尚未大量生產情況下，將造成消費者以更昂貴價格購買，甚至預估消費者在2030年時的燃料花費，將在每年比傳統汽油花費增加782歐元 (約新台幣25572元)，並且在2050年造成電動車銷量減少高達4500萬輛。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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