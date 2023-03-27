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Levi's攜手Lalaland.ai 測試以人工智慧生成數位模特兒展示旗下服飾

聯合新聞網／ 楊又肇

Levi's宣布將與人工智慧技術業者Lalaland.ai合作，將以人工智慧技術生成的數位模特兒展示旗下服飾，預計從今年下半年開始著手測試。

雖然Levi's表示此為其數位化轉型作法一部分，但不少看法認為實際是為了降低支付專業模特兒的費用開銷

在過去一年中，Levi's已經展開為期12-19個月的裁員計畫，預計裁減約800名員工，預計在每年精簡7500萬至1億美元開銷。因此這次宣布與Lalaland.ai合作，預計藉由人工智慧技術生成的數位模特兒展示旗下服飾，可能與經費精簡有較大關係。

Lalaland.ai成立於2019年，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，藉由人工智慧技術協助時尚品牌以各類體型、年齡、身高與膚色呈現的擬真數位模特兒展示服飾，讓消費者能更容易透過貼近個人身形的數位模特兒感受服飾實際穿著效果。

依照Lalaland.ai說明，藉由數位化形式的模特兒，將能以更具包容性、持續性且具多元化形式詮釋服飾，同時也能讓時尚品牌以更具彈性、精簡方式展示其產品。

雖然Levi's強調人工智慧可能不會全面取代專業模特兒，但隨著人工智慧擬真技術越來越進步，各類自動化生成式人工智慧推陳出新情況下，透過人工智慧形式產生的數位模特兒已經快要難以辨識真偽，未來很難保證不會全面取代專業模特兒的工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

模特兒 開銷

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