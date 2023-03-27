蘋果向百名主管秀AR/VR頭戴裝置 傳最快6月亮相

彭博新聞記者Mark Gurman在其「Power On」專欄指稱，蘋果（Apple）已經在Apple Park的一場內部活動中，向約100名主管職員工展示市場傳聞許久的混合視覺頭戴裝置，預計最快今年6月間於WWDC 2023期間對外發表。

蘋果其實已經在更早時向特定主管職員工展示此款混合視覺頭戴裝置，此次則是更進一步讓更多主管職員工預覽此款產品，甚至更像是為了接下來的對外發表活動進行預演。

不過，在蘋果內部似乎對此產品有不同看法，例如蘋果工業設計團隊似乎更傾向先公布對應擴增實境的眼鏡裝置，而非目前市場主要傳聞對應混合實境的頭戴裝置，但顯然蘋果目前已經將重心放在後者。

而雖然目前市場已經有不少混合式覺頭戴裝置推出，但不少看法認為蘋果一旦推出其同性質產品，將會再次帶動市場發展趨勢，甚至引起更多業者跟進仿效。

但蘋果準備推出的虛擬實境頭戴裝置也並非讓所有人看好，例如不少看法就認為此款裝置售價可能高達3000美元、首波產品並非針對消費市場打造，以及外接電池可能需要頻繁更換才能維持長時間運作等。

此外，蘋果如何藉由更吸引人使用的內容說服眾人使用其虛擬視覺頭戴裝置，顯然也讓不少人感到好奇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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