Intel共同創辦人、「摩爾定律」提出者逝世 享壽94歲

Intel稍早證實，其共同創辦人、著名「摩爾定律」 (Moore's Law)提出者Gordon Moore，已經在美國夏威夷時間3月24日於自宅過世，享年94歲。

有電晶體之父之稱的William Shockley離開貝爾實驗室，並且創立Shockley半導體實驗室時，Gordon Moore與Robert Noyce、Julius Blank、Eugene Kleiner、Jean Hoerni、Jay Last、Sheldon Roberts及Victor Grinich一同加入，隨後在短時間內不滿William Shockley管理方式而離開，因此包含Gordon Moore在內8人被William Shockley稱為「八叛逆」 (Traitorous eight)。

而「八叛逆」離開Shockley半導體實驗室之後，在接受紐約仙童攝影器材公司 (Fairchild)資助之下，於1957年創辦仙童半導體公司 (Fairchild Semiconductor)。

不過，Gordon Moore後續在1968年與同為「八叛逆」之一的 Robert Noyce離開仙童半導體公司，並且共同成立當今Intel的前身—Integrated Electronics，其後則是從連鎖旅館手中買下當時已經被註冊的「Intel」商標，才進一步將公司名稱改為現今眾人熟之的Intel。

在1965年4月19日，Gordon Moore在當時的《電子學》雜誌發表著名的摩爾定律，認為在積體電路上所能容納電晶體數量，約每隔2年就會增加1倍。至於後續較常被提出的每隔18個月就會增加1倍電晶體數量說法，則是由後來的Intel執行長David House提出，更衍生處理器每隔18個月就會提升一倍運算效能，進而推動運算科技成長的說法。

雖然當前運算模式已經不像過往，特別在NVIDIA藉由GPU加速巨量數據分析運算模式，並且推動人工智慧運算成長情況下，不少人更認為「摩爾定律已死」。但從整體運算技術發展來看，Gordon Moore所提出的摩爾定律確實印證不少運算技術成長變化，而Intel後續更提出新版摩爾定律，認為市場主流運算技術發展依然建立在摩爾定律提出範疇。

至於Gordon Moore從Intel職位退下之後，主要透過私人或基金會名義向其母校柏克萊加州大學累積捐贈超過6億美元，希望藉此捐款協助母校繼續培育科技人才，並且維持研究與技術發展領先地位，並且致力於環保、教育等事業，目前英國劍橋大學數學中心圖書館，以及位於加州理工學院的摩爾實驗室，便是以Gordon Moore與其妻子命名。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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