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Intel共同創辦人、「摩爾定律」提出者逝世 享壽94歲

聯合新聞網／ 楊又肇

Intel稍早證實，其共同創辦人、著名「摩爾定律」 (Moore's Law)提出者Gordon Moore，已經在美國夏威夷時間3月24日於自宅過世，享年94歲。

有電晶體之父之稱的William Shockley離開貝爾實驗室，並且創立Shockley半導體實驗室時，Gordon Moore與Robert Noyce、Julius Blank、Eugene Kleiner、Jean Hoerni、Jay Last、Sheldon Roberts及Victor Grinich一同加入，隨後在短時間內不滿William Shockley管理方式而離開，因此包含Gordon Moore在內8人被William Shockley稱為「八叛逆」 (Traitorous eight)。

而「八叛逆」離開Shockley半導體實驗室之後，在接受紐約仙童攝影器材公司 (Fairchild)資助之下，於1957年創辦仙童半導體公司 (Fairchild Semiconductor)。

不過，Gordon Moore後續在1968年與同為「八叛逆」之一的 Robert Noyce離開仙童半導體公司，並且共同成立當今Intel的前身—Integrated Electronics，其後則是從連鎖旅館手中買下當時已經被註冊的「Intel」商標，才進一步將公司名稱改為現今眾人熟之的Intel。

在1965年4月19日，Gordon Moore在當時的《電子學》雜誌發表著名的摩爾定律，認為在積體電路上所能容納電晶體數量，約每隔2年就會增加1倍。至於後續較常被提出的每隔18個月就會增加1倍電晶體數量說法，則是由後來的Intel執行長David House提出，更衍生處理器每隔18個月就會提升一倍運算效能，進而推動運算科技成長的說法。

雖然當前運算模式已經不像過往，特別在NVIDIA藉由GPU加速巨量數據分析運算模式，並且推動人工智慧運算成長情況下，不少人更認為「摩爾定律已死」。但從整體運算技術發展來看，Gordon Moore所提出的摩爾定律確實印證不少運算技術成長變化，而Intel後續更提出新版摩爾定律，認為市場主流運算技術發展依然建立在摩爾定律提出範疇。

至於Gordon Moore從Intel職位退下之後，主要透過私人或基金會名義向其母校柏克萊加州大學累積捐贈超過6億美元，希望藉此捐款協助母校繼續培育科技人才，並且維持研究與技術發展領先地位，並且致力於環保、教育等事業，目前英國劍橋大學數學中心圖書館，以及位於加州理工學院的摩爾實驗室，便是以Gordon Moore與其妻子命名。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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