英國競爭暨市場管理局改變看法 稱微軟收購動視暴雪影響有限
針對微軟收購動視暴雪的收購案，英國競爭暨市場管理局(CMA)稍早認為微軟此筆交易將不構成影響市場競爭，雖然可能部分影響Sony旗下PlayStation市場發展，但由於Sony自身也擁有大量吸引玩家市場的遊戲作品，因此預期造成影響程度有限。
而微軟總裁Brad Smith隨後回應表示感謝英國競爭暨市場管理局的理解，並且在此強調微軟收購動視暴雪之後，將近一步推動遊戲市場競爭發展。
英國競爭暨市場管理局的看法認為，從微軟公布數據顯示，若將遊戲限於Xbox平台發行，或是僅在Xbox平台提供獨佔內容，而非像現在透過多數平台發行的話，將使微軟形成重大虧損。
同時，從數據上更顯示玩家可能不會因為《決勝時刻》系列遊戲變成Xbox平台獨佔，進而放棄支持PlayStation平台，原因在於Sony在PlayStation平台依然擁有足夠吸引玩家市場的遊戲作品，認為玩家不會因為微軟收購動視暴雪而全面移轉到Xbox平台。
不過，隨著微軟持續推動其雲端遊戲服務，英國競爭暨市場管理局仍保留微軟一旦完成收購動視暴雪，可能會藉由雲端串流遊戲服務搶奪更多遊戲市場的看法。
但由於雲端遊戲市場當前並非僅微軟一家獨大，同時微軟日前也與NVIDIA簽署10年合作協議，將會持續在GeForce Now服務提供《決勝時刻》系列在內遊戲，另外也與雲端遊戲服務商Boosteroid簽署合作，因此暫時還不會構成競爭問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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