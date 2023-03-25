Mozilla成立新創公司「Mozilla.ai」 目標建立可信任、獨立開源的人工智慧生態體系
在越來越多人工智慧技術應用推陳出新情況下，Mozilla宣布成立名為Mozilla.ai的新創公司，計畫透過社群形式建立可信任，以及獨立開源的人工智慧生態體系，並且投入3000萬美元資金，目標打造安全且透明的自動生成式人工智慧應用技術。
如同過往推出Firefox等產品是為了避免網路技術集中在單一業者手上，藉此推動網路平台發展公正性，Mozilla此次宣布成立Mozilla.ai，並且推動獨立開源人工智慧生態體系，自然也是希望避免當前人工智慧技術發展成為特定業者旗下資源。
同時，Mozilla也提到越來越多自動生成式人工智慧技術發展下，同時也產生更多隱憂，其中包含生成結果不可控，或是產生更多無法預期情況，甚至包含會有事實真偽與道德等衍生問題，而人工智慧也可能產生更大被濫用，或是影響著作權、隱私等情況。
因此成立Mozilla.ai，並且斥資3000萬美元資金投入建立可信任的人工智慧技術，Mozilla預期將能協助讓未來的人工智慧發展更具公平性，同時能以開源、開放形式讓更多人參與改進、評估，藉此確保人工智慧技術維持公平及無歧視性。
Mozilla預計會在未來幾個月內公布更多Mozilla.ai發展細節，而初期則會以建立安全、透明的生成式人工智慧，並且以人為主、避免散佈錯誤消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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