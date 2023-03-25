LG在台推出gram Style系列筆電，採用時尚炫彩設計、Intel Evo設計

LG在年初CES 2023公布的新款gram筆電，今日 (3/24)在台引進其中新增加的gram Style系列。

gram Style系列機種區分14吋與16吋規格，搭載Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計等規格，本身採用OLED顯示面板，並且在16吋機種對應120Hz畫面更新率，14吋機種則對應90Hz畫面更新率，外觀則採用玻璃材質設計。

而gram Style系列鎖定時尚美型市場，外型設計採用時尚炫彩設計，在不同角度呈現不同色彩，呈現出動態且閃耀的光澤，內部設計則延續奢華質感，使用隱藏式光導觸控板，將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上達成完全隱藏效果，使用時僅需輕輕一碰，即可在兩側發出微光。

其他部分，gram Style系列符合Intel Evo認證，並且搭載Gen4 NVMe SSD及LPDDR5 6000MHz記憶體設計，大幅提升操作時的流暢度與工作效率，音響設計則採用Dolby Atmos杜比全景聲3D環繞音效，提供等同劇院等級360度環繞音效。

另外，16吋機種最長可對應15小時的長效續航力，機身更採用軍規等級的鎂鋁合金金屬機身，符合美國軍規MIL-STD-810H認證，並且搭載獨家安全防護機制，針對螢幕資訊防護、偵測裝飾竊取、遺失警報等，設下防護機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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