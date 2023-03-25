LG在台推出gram Style系列筆電，採用時尚炫彩設計、Intel Evo設計
LG在年初CES 2023公布的新款gram筆電，今日 (3/24)在台引進其中新增加的gram Style系列。
gram Style系列機種區分14吋與16吋規格，搭載Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計等規格，本身採用OLED顯示面板，並且在16吋機種對應120Hz畫面更新率，14吋機種則對應90Hz畫面更新率，外觀則採用玻璃材質設計。
而gram Style系列鎖定時尚美型市場，外型設計採用時尚炫彩設計，在不同角度呈現不同色彩，呈現出動態且閃耀的光澤，內部設計則延續奢華質感，使用隱藏式光導觸控板，將無接縫觸控板齊平設置在掌托區，在視覺上達成完全隱藏效果，使用時僅需輕輕一碰，即可在兩側發出微光。
其他部分，gram Style系列符合Intel Evo認證，並且搭載Gen4 NVMe SSD及LPDDR5 6000MHz記憶體設計，大幅提升操作時的流暢度與工作效率，音響設計則採用Dolby Atmos杜比全景聲3D環繞音效，提供等同劇院等級360度環繞音效。
另外，16吋機種最長可對應15小時的長效續航力，機身更採用軍規等級的鎂鋁合金金屬機身，符合美國軍規MIL-STD-810H認證，並且搭載獨家安全防護機制，針對螢幕資訊防護、偵測裝飾竊取、遺失警報等，設下防護機制。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言