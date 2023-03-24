在台灣深耕35週年、成立在地研發中心 Dell呼籲企業掌握四大科技趨勢

Dell宣布在台灣深耕35週年，更在台成立研發中心超過20年，並且呼籲企業掌握四大科技趨勢，藉此掌握當前商業發展機會。

隨著全球企業加速掌握數據價值之際，台灣Dell總經理廖仁祥表示：「雖然市場需求一直在變化，經濟情況也跟以前有很大不同。然而，客戶目前不會因為不確定的環境而停止進行數位投資。即使在審查支出的時候，他們還是會繼續進行IT項目，因為技術對他們的競爭力太重要了。我們觀察到企業面對暴增的數據，仍有許多需求未被滿足或缺乏相關技術支援。」

廖仁祥進一步表示，因為數據散佈在本地端資料中心、雲端和邊緣環境，企業亟欲部署全新現代化基礎架構，提升轉型彈性，才能夠應對越來越複雜的情況，尤其我們看到台灣在製造業、電子設計、金融服務、政府與學術研究等產業，對此有非常迫切的需求。

▲Dell分享當前創新過程面臨技術挑戰

面對未來高度不確定性，Dell呼籲企業應掌握四大科技趨勢，藉此驅動商業成果，其中包含人工智慧、零信任架構，並且從封閉平台轉變為科技生態系，以及將科技定義工作體驗發展模式。

而在Dell 2023年創新指數調查中，全球企業約有43%比例認為本身仍為漸進創新與規劃的「創新評估者」，36%為僅投入極少量的投資，或是進行試驗性計畫的「創新追隨者」，甚至有3%的「創新落後者」沒有任何創新規劃，僅2%企業可被定義為「創新領導者」，並且將創新精神完全融入DNA。

然而創新是企業保有競爭力的一大關鍵要素，調查中也分析，相較於創新落後者與追隨者，創新領導者和創新採行者在經濟衰退、通貨膨脹、經濟不確定性期間加速創新的可能性高出2.2倍，從而使他們更強大、更具競爭力。

另一方面，雖有71%受訪者認為自己的企業具有創新性或極富創新性，然而6成的受訪者卻擔心以目前的創新文化或管道，自家企業在未來3至5年將失去競爭力，顯見員工對自家企業在創新方面有認知上和現實的差距。

針對企業在創新過程中可能面對的科技挑戰，有45%受訪者認為無法安全地隨處工作、69%認為難以將數據轉為即時洞察、52%認為缺乏完整的端到端安全策略、41%指出雲端成本持續增加、56%仍需在邊緣環境應對叢生的複雜性問題，由此可見許多企業仍缺乏相關技術支援。

Dell強調，企業創新者必須以策略性與全方位模式擁抱創新，涵蓋文化、人員、技術及流程層面，並善用數據創新創造新價值，來實踐數位轉型以達到永續韌性和競爭力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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