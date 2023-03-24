攜手Cycle & Carriage、foodpanda Gogoro在新加坡銜接最後一哩路的配送服務需求

除了日前與GoTo建立合作，雙方計畫在印尼推動以智慧移動解決方案為基礎的各項交通、移動服務，Gogoro 3月23日更進一步宣布與新加坡汽車集團Cycle & Carriage (C&C)、foodpanda深入合作，將在新加坡展開電池交換系統試點計畫，銜接最後一哩路的配送服務需求。

Gogoro在2022年9月與Cycle & Carriage建立合作，透過Gogoro旗下電池交換技術在新加坡建立二輪電動機車與電池交換合作夥伴關係，而此次更宣布與Cycle & Carriage旗下在東南亞擁有重要汽車業務的Jardine Cycle & Carriage集團合作，同時也宣布與foodpanda合作，預計藉由Gogoro智慧電動機車與電池交換系統展開試點計畫，滿足配送的最後一哩需求。

此項試點計畫由Cycle & Carriage透過其租賃方案，向foodpanda提供由Gogoro 2智慧電動機車組成的企業專屬車隊，租賃方案包含電池交換服務與車輛維護資源，促使外送夥伴使用電動機車的成本與燃油機車相當，無須承擔浮動的油價與維護成本。

外送夥伴初期可在新加坡Alexandra與Ubi的Cycle & Carriage服務中心電池交換站進行換電，同時Alexandra大樓內也建置電動機車服務中心。Cycle & Carriage技術人員也皆經過Gogoro的嚴格培訓，隨時提供優質的維修保養服務。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「在台灣，超過26%的機車外送使用Gogoro電池交換系統。我很高興能夠攜手Cycle＆Carriage Singapore和foodpanda這兩個領導品牌，導入Gogoro的電池交換系統和智慧電動機車技術。」

陸學森進一步指出，「新加坡正處於永續發展的轉折點，透過永續的交通解決方案，發揮綠色影響力。平均來說，外送夥伴行駛里程是一般騎士的6倍以上，因此讓外送夥伴採用智慧永續的電動運具，將可加快城市轉型的腳步。」

針對新加坡需要為物流與外送車隊打造永續交通解決方案，藉此替代燃油車輛，並且滿足特定市場與產業需求情況，Gogoro表示旗下電池交換系統與智慧電動機車能提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務，相比充電型電動運具必須設立專用充電車位、需要等待充電時間情況，Gogoro能協助外送夥伴爭取更多服務時間與收入。

此外，針對寸土寸金的城市，Gogoro標榜其電池交換能源補充模式能夠協助外送平台與外送夥伴提升配送效率，進而增加收入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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