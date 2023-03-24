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從邊緣到雲端 Intel攜手台灣、海外生態合作夥伴加速AI及5G網路創新應用發展

聯合新聞網／ 楊又肇

Intel在3月23日於台灣舉辦的邊緣到雲端技術產業論壇，宣布將與台灣及海外生態合作夥伴共同打造解決方案，藉此加速AI及5G網路創新應用發展，並且協助全球產業提高發展韌性，並且推動數位化轉型與自動化營運佈局，同時降低成本風險。

Intel資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理Brad Haczynski表示：「無所不在的運算、普及的連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧、感測，這5大超級力量正加速萬物數位轉型，而半導體正扮演著轉型的重要角色。這5大超級力量相互激盪，Intel更致力於推動具開放性且高度彙整的解決方案，協助全球生態系廠商不斷創新，讓企業組織能以前所未有的機會，探索更多的可能性。」

在日前宣布推出代號「Sapphire Rapids」的第4代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，Intel表示將以此協助推動資料中心效能、用電效率，並且提高其運作安全性，更可整合多種加速器滿足各項關鍵應用和工作負載的需求。

而第4代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器更由全球前10大雲端服務業者採用，在全球地區更累積超過50家OEM、ODM業者應用於相關產品內，產品設計數量更達450款以上，台灣地區則由營邦企業、華碩、仁寶、富士康工業富聯、技鋼科技、英業達、和碩、雲達科技、Super Micro、緯創資通、緯穎科技等業者採用。

此次在台舉辦的邊緣到雲端技術產業論壇，主題涵蓋5G網路、AI，並且透過高效能運算、邊緣運算、資料中心和雲端四大展區呈現總計47家合作廠商提供解決方案，其中包含5G、軟體定義網路、人工智慧、雲端∕邊緣運算、智慧製造、資訊安全、永續節能等面向。

其中在5G網路展區展示各類第4代Intel Xeon Scalable可擴展伺服器處理器解決方案，透過Intel vRAN Boost技術佈署5G OpenRAN、5G vRAN等應用，另外也推動各類AI與高效能運算需求，更可搭配Intel Data Center GPU Flex系列滿足各類視覺運算需求。

另外，在邊緣運算展區則展示自動化、智慧場域、資安防護、影像辨識等多種解決方案，並且在資料中心和雲端展區展示最新能源管理、散熱解決方案以及模組化系統，藉此協助產業實現節能減碳目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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