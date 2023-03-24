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Toshiba證實董事會接受收購提議 傳由Japan Industrial Partners為首集團以2兆日圓價格接手

聯合新聞網／ 楊又肇

過去幾年一直拆售旗下業務的Toshiba，稍早傳出將由日本產業夥伴 (Japan Industrial Partners,JIP)為首集團以2兆日圓 (約153億美元)收購，而Toshiba在後續對外聲明中也證實董事會已經接受收購提議，但未透露收購者具體細節，僅說明大約需要4個月時間完成收購，並且建議投資者避免在此時出售持股。

Toshiba稍早發出公告，表示已經接受收購提議，意味這間過去從1904年成立的公司，未來將轉為他人資產。

在近年發展中，Toshiba在2015年7月下旬爆發會計帳目虛報醜聞，規模更超出10億美元，導致社長田中久雄請辭。而後續則是接連拆分家電業務、醫療業務Toshiba Medical Systems，後續更因2016年會計年度虧損超過1兆100億日圓，進而將美國核電事業子公司西屋電氣申請破產，同時也將半導體部門股權讓出，藉此彌補虧損金額。

至於後續更將映像解決方案Toshiba Visual Solutions轉售給中國海信，個人電腦業務則轉讓給鴻海旗下夏普，並且更名為Dynabook。而拆分後的Toshiba Memory，後續則是更名為鎧俠 (Kioxia)。

若此筆收購提議順利完成，將成為今年在亞洲市場最大筆交易案之一，同時也會是日本有史以來最大私募股權收購交易案之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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