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傳奇架構師Raja Koduri確定3月底離開Intel

聯合新聞網／ 楊又肇

去年底將圖形晶片部門拆分為二，其中消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併，而加速運算業務則併入數據中心與人工智慧部門之後，原本負責帶領圖形晶片部門、回歸擔任首席架構師的Raja Koduri，稍早確認將於3月底離開Intel

Raja Koduri在個人Twitter透露，接下來將會投入軟體新創發展，預計未來幾周內會在對外說明其動向。而Intel執行長Pat Gelsinger也發文感謝Raja Koduri協助Intel推動GPU加速運算，並且針對消費運算打造Alchemist顯示架構顯示卡產品。

同時，Intel仍強調結合GPU加速運算的XPU發展策略依然是未來重點，但並未透露接下來是否會在Alchemist顯示架構後續設計—「Battlemage」作任何調整。

而從Raja Koduri過往曾在AMD、蘋果擔任架構師，同時也成功帶動不少顯示應用發展，接下來將會如何以其技能投入軟體技術發展，其實也頗令人好奇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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