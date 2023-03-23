傳奇架構師Raja Koduri確定3月底離開Intel
去年底將圖形晶片部門拆分為二，其中消費性圖形業務將與Intel客戶運算部門合併，而加速運算業務則併入數據中心與人工智慧部門之後，原本負責帶領圖形晶片部門、回歸擔任首席架構師的Raja Koduri，稍早確認將於3月底離開Intel。
Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) March 21, 2023
Raja Koduri在個人Twitter透露，接下來將會投入軟體新創發展，預計未來幾周內會在對外說明其動向。而Intel執行長Pat Gelsinger也發文感謝Raja Koduri協助Intel推動GPU加速運算，並且針對消費運算打造Alchemist顯示架構顯示卡產品。
同時，Intel仍強調結合GPU加速運算的XPU發展策略依然是未來重點，但並未透露接下來是否會在Alchemist顯示架構後續設計—「Battlemage」作任何調整。
而從Raja Koduri過往曾在AMD、蘋果擔任架構師，同時也成功帶動不少顯示應用發展，接下來將會如何以其技能投入軟體技術發展，其實也頗令人好奇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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