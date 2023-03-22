快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

陳珊妮新歌誰唱的？AI生成歌聲超擬真

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
金曲音樂人陳珊妮（右）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）22日召開記者會揭曉，陳珊妮新歌〈教我如何做你的愛人〉不是本人演唱，而是由AI所唱。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
金曲音樂人陳珊妮（右）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）22日召開記者會揭曉，陳珊妮新歌〈教我如何做你的愛人〉不是本人演唱，而是由AI所唱。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

陳珊妮新歌是AI唱的！金曲音樂人陳珊妮14日發行新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日於記者會揭曉，這首歌不是她本人唱的，而是透過模擬她聲音的AI所唱的。陳珊妮說，訓練出來的AI歌聲還是需要透過人力調教，所以「有能力製作人還是不會失業」。

AI擬真陳珊妮歌聲

「這首歌白色情人節上架以來，沒有一個人懷疑過這是AI唱的，」陳珊妮表示，AI歌曲生成的介面操作其實相當簡單，只要輸入音檔、對應的歌詞，就能生成歌曲，「大家在家都能操作」。後續經過更多音樂訓練與修飾等，就完成了〈教我如何做你的愛人〉。

杜奕瑾表示，這次是首度由現職歌手以AI模擬的方式來創造歌曲，創造出「小陳珊妮」。他說，其實AI工具操作起來相當簡單，更把工具放在網路上，只要用文字描述意境，AI就會自主生成詞曲，並馬上唱給你聽。

30秒生成歌曲

記者會現場也示範在介面輸入「先有雞還是先有蛋」後，AI不到30秒就生成歌曲，歌詞為「春風吹落花瓣紅，風聲悄悄掀開懷，卻不知道誰先來，雞與蛋永遠不分明」，隨後就有高低有致的渾厚男聲唱出該歌曲。

陳珊妮也將完成的歌曲給身邊的製作人與歌手好友盲聽，製作人黃韻玲說「這是寂寞最美的表達，真的非常感動」；金曲歌后魏如萱聽完歌則追問，「你的愛人是煽情的還是純愛的？」也有網友留言分享感受說，「好聽，已循環單曲上百遍」、「這首歌把愛寫成殘酷的詩，好美卻又令人心碎」。

版權歸誰？

陳珊妮表示，在聆聽AI所唱的〈教我如何做你的愛人〉時，可以探討AI已經能模擬原唱的一切時，歌手與創造人的價值為何？如果未來這首歌報名音樂獎項，衝擊原有的制度，包括法律上的版權歸屬、AI能成拿到最佳歌手獎等問題都值得進一步討論。

現場示範男演員與女歌手演唱的歌曲，要現場觀眾猜哪一個是AI所唱，但結果揭曉，兩個音檔都是由AI生成的歌聲。陳珊妮說，透過AI，每個人未來都能一圓歌手夢，尤其AI真的很會唱歌，但還是需要有人去調教，直到唱出想要的感覺。

【更多精采內容，詳見

AI 陳珊妮 杜奕瑾

延伸閱讀

韋禮安遭前東家提告「逆轉敗」須賠488萬　原因曝光

真的當上地質學家！炎亞綸忍8年吐心聲

拆解金融未爆彈 多國央行聯手救美元

垃圾車播高虹安歌聲遭怨 竹市府：定點等待時才播

相關新聞

蘋果AR/VR頭戴裝置終於見到「實體」！內部零件圖外洩 傳6月亮相

蘋果（Apple）終於要推出首款AR／VR頭戴式裝置了嗎？根據外媒流出的最新零件圖片顯示，一個疑似可以服貼使用者眼睛形狀的零件，讓人懷疑可能就是頭戴式裝置，引發網友討論。而這個新裝置預計將在6月的WWDC開發者大會亮相。

陳珊妮新歌誰唱的？AI生成歌聲超擬真

陳珊妮新歌是AI唱的！金曲音樂人陳珊妮14日發行新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日於記者會揭曉，這首歌不是她本人唱的，而是透過模擬她聲音的AI所唱的...

全球僅1002人獲頭銜 台灣就有14位！揭谷歌最神祕計畫「開發者專家群如智囊團」

谷歌自2012年啟動開發者專家計畫，獲得認證的軟體技術專家，能享有專屬的活動和福利。

騎腳踏車更時尚！宏碁攻都會通勤市場 推出ebii電子單車可騎112公里

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》今年在CES 2023期間宣布推出可在家騎車健身的多功能工作桌eKinekt Bike Desk之後，宏碁再次宣布推出名為ebii的電子單車，藉此進軍都會通勤需求市場。

日商優必達攜手Google Cloud GameCloud解決方案將上架

雲遊戲產業領導者、日商優必達株式會社（Ubitus K.K.）與Google Cloud今日宣布成為策略合作夥伴，共同推...

迪士尼傳再裁4000人 將進行更大規模成本削減

先前宣布裁撤7000名員工，更傳出串流影音服務技術長Jeremy Doig離職消息後，迪士尼接下來將進行更大規模成本削減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦