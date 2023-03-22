陳珊妮新歌誰唱的？AI生成歌聲超擬真

陳珊妮新歌是AI唱的！金曲音樂人陳珊妮14日發行新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日於記者會揭曉，這首歌不是她本人唱的，而是透過模擬她聲音的AI所唱的。陳珊妮說，訓練出來的AI歌聲還是需要透過人力調教，所以「有能力製作人還是不會失業」。

AI擬真陳珊妮歌聲

「這首歌白色情人節上架以來，沒有一個人懷疑過這是AI唱的，」陳珊妮表示，AI歌曲生成的介面操作其實相當簡單，只要輸入音檔、對應的歌詞，就能生成歌曲，「大家在家都能操作」。後續經過更多音樂訓練與修飾等，就完成了〈教我如何做你的愛人〉。

杜奕瑾表示，這次是首度由現職歌手以AI模擬的方式來創造歌曲，創造出「小陳珊妮」。他說，其實AI工具操作起來相當簡單，更把工具放在網路上，只要用文字描述意境，AI就會自主生成詞曲，並馬上唱給你聽。

30秒生成歌曲

記者會現場也示範在介面輸入「先有雞還是先有蛋」後，AI不到30秒就生成歌曲，歌詞為「春風吹落花瓣紅，風聲悄悄掀開懷，卻不知道誰先來，雞與蛋永遠不分明」，隨後就有高低有致的渾厚男聲唱出該歌曲。

陳珊妮也將完成的歌曲給身邊的製作人與歌手好友盲聽，製作人黃韻玲說「這是寂寞最美的表達，真的非常感動」；金曲歌后魏如萱聽完歌則追問，「你的愛人是煽情的還是純愛的？」也有網友留言分享感受說，「好聽，已循環單曲上百遍」、「這首歌把愛寫成殘酷的詩，好美卻又令人心碎」。

版權歸誰？

陳珊妮表示，在聆聽AI所唱的〈教我如何做你的愛人〉時，可以探討AI已經能模擬原唱的一切時，歌手與創造人的價值為何？如果未來這首歌報名音樂獎項，衝擊原有的制度，包括法律上的版權歸屬、AI能成拿到最佳歌手獎等問題都值得進一步討論。

現場示範男演員與女歌手演唱的歌曲，要現場觀眾猜哪一個是AI所唱，但結果揭曉，兩個音檔都是由AI生成的歌聲。陳珊妮說，透過AI，每個人未來都能一圓歌手夢，尤其AI真的很會唱歌，但還是需要有人去調教，直到唱出想要的感覺。

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