NVIDIA與全球最大電動車製造商比亞迪合作 以DRIVE Orin平台打造新一代電動車
在此次GTC 2023期間，NVIDIA宣布與全球最大電動車製造商比亞迪 (BYD)合作，將導入NVIDIA DRIVE Orin車載平台設計，預計用於新一代Dynasty及Ocean系列電動車，以及多款混合動力車款。
自去年投產以來，DRIVE Orin已經是市場上最具效能的車用級處理器，並且成為多數新能源車、無人駕駛計程車、接駁車及卡車的首選平台。
DRIVE Orin本身具備高度擴充性，並且符合嚴格安全標準，對應每秒可執行254兆次的運算效能，支援人工智慧駕駛座與自動駕駛應用功能，同時也能確保可靠的行車安全性。
而此次與比亞迪合作，NVIDIA將進一步擴大DRIVE Orin車載平台應用，藉此加速以其車載平台推動智慧車輛發展腳步。
同時，NVIDIA更強調年初在CES 2023宣布與鴻海合作導入DRIVE Orin車載平台、DRIVE Hyperion架構設計，將帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車輛，並且將使更多同樣採DRIVE Orin打造智慧車款能更快問世，同時也能透過鴻海標準化生產流程，讓智慧車輛生產成本更容易獲得控制。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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