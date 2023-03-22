NVIDIA推出換上「Ada Lovelace」顯示架構的專業繪圖卡 用於更多工作站機種

去年在下半年的GTC活動上公布代號「Ada Lovelace」的GPU設計顯示卡後，NVIDIA在此次GTC 2023期間宣布針對工作站等級筆電、PC，推出系列換上「Ada Lovelace」顯示架構設計的專業繪圖卡產品。

此次針對工作等級筆電換上的專業繪圖卡，分別涵蓋NVIDIA RTX 5000、NVIDIA RTX 4000、NVIDIA RTX 3500、NVIDIA RTX 3000，以及NVIDIA RTX 2000系列，藉由降低2倍左右耗電量，提供更高繪圖顯示效能。

而在工作站等級PC部分，NVIDIA則是宣布推出名為RTX 4000 Small Form Factor (SFF)、同樣換上Ada Lovelace顯示架構設計的專業繪圖卡，並且配置20GB顯示記憶體，標榜能比同級競爭產品發揮更高顯示效能，更強調可藉由更小容積設計，藉此用於迷你設計工作站PC。

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其他功能部分，則同樣對應DLSS 3、Max-Q，以及RTX相關技術，更可藉由NVIDIA Studio軟體技術讓創作者能更容易打造吸睛作品，或是應用在數位雙生、虛擬視覺內容設計或直播等需求，相比前一代產品更可在NVIDIA Omniverse Enterprise平台提高4倍以上的協同作業與模擬效能。

換上Ada Lovelace顯示架構設計專業繪圖卡的工作站筆電、PC，預計從3月下旬由BOXX、HP、聯想在內業者推出，而RTX 4000 Small Form Factor專業繪圖卡則將由麗台 (Leadtek)、PNY，以及菱洋電子 (Ryoyo Electro)等OEM業者自4月開始提供，建議售價為1250美元，預計在今年下半年配合更多工作站機種提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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