NVIDIA計畫透過雲端服務帶動各類自動生成式人工智慧應用發展

在生成式人工智慧逐漸成為市場熱門項目之際，NVIDIA在此次GTC 2023也宣布藉由雲端服務形式帶動各類生成式人工智慧應用發展。

藉由旗下AI Foundations雲端服務，NVIDIA表示將允許企業使用自訂大型語言模型，搭配自動生成式人工智慧模型，藉此打造專屬應用服務，同時更宣布與Adobe、Getty Images、Morningstar、Quantiphi、Shutterstock等業者合作，藉此推動以圖像內容為主的自動生成式人工智慧應用服務。

藉由NVIDIA NeMo語言服務與NVIDIA Picasso圖片、影片及3D內容服務，企業將能藉由語言互動導向為主的人工智慧應用服務，打造智慧聊天、客服系統，以及專業創作與數位模擬等應用項目。

此外，NVIDIA更針對生物醫學領域推出名為BioNeMo的全新雲端服務模型，藉此擴大佈局生物醫學應用領域發展。

目前NeMo生成式人工智慧雲端服務將以搶先體驗形式提供測試，而Picasso服務則採非公開專屬預覽形式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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