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NVIDIA將Omniverse Cloud託管於微軟Azure雲端平台 讓企業更容易建構數位雙生環境

聯合新聞網／ 楊又肇

過去幾年持續推動其Omniverse平台即服務發展後，NVIDIA在此次GTC 2023期間宣布擴大Omniverse Cloud規模，並且確定將Omniverse Cloud託管於微軟Azure雲端平台。

NVIDIA宣布將以微軟Azure作為Omniverse Cloud第一個託管雲端平台，預計在今年下半年提供服務，藉此讓更多企業能更容易使用Omniverse軟體應用，以及NVIDIA OVX基礎設施的完整堆疊套件，並且能在Azure雲端平台安全環境建構數位雙生模擬環境。

此外，微軟也計畫將旗下Microsoft 365應用程式與Omniverse平台整合，藉此將辦公室軟體的生產力工具可應用在3D協作平台環境，藉此加速企業營運數位化、參與工業元宇宙，以及針對生成式人工智慧與其他應用項目訓練先進模型的能力。

而在Azure雲端平台提供的Omniverse Cloud訂閱服務，同樣能對應車輛設計工程、智慧工廠建置，以及數位行銷等應用需求。

功能方面，同樣可使用前身為Omniverse Create的Omniverse USD Composer，透過通用場景描述 (USD)框架組裝應用程式，構成工業虛擬世界或建立數位孿生模型。而Omniverse USD-GDN Publisher則可將產品配置器等互動式通用場景描述應用程式發表至NVIDIA繪圖傳遞網路 (Graphics Delivery Network)，以便隨時隨地都能在任何裝置上以串流方式使用先進3D內容體驗。

其他功能，則包含可用於訓練及模擬人工智慧機器人的Isaac Sim、可用於測試及驗證自主車輛的DRIVE Sim，以及用於產生3D合成資料，並且加快訓練速度且提高電腦視覺準確度的Omniverse Replicator，讓透過Omniverse平台建構虛擬世界可以更加「真實」。

目前包含BMW、捷豹路虎 (Jaguar Land Rover)、吉利路特斯 (Geely Lotus)等車輛製造商都採用Omniverse平台，藉此將車輛設計、生產流程數位化，進而讓產能達成最佳化表現，或是透過模擬方式設計車輛產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

BMW

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