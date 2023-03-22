攜手ASML、台積電、Synopsys，NVIDIA以cuLitho軟體搭配GPU運算加速半導體製程推進
NVIDIA在此次GTC 2023宣布與ASML、台積電、Synopsys合作，預計藉由NVIDIA cuLitho軟體運算方式，搭配NVIDIA Hopper架構GPU加速運算，藉此在光刻技術有所突破，進而推動更小半導體製程發展。
由於目前的光刻技術已經開始面臨物理成像上的極限，使得半導體製程推進面臨更大挑戰，因此NVIDIA提出藉由cuLitho軟體運算方式，搭配旗下Hopper架構GPU加速運算，透過人工智慧方式實現更進一步的光刻技術發展，使得半導體晶片能在相同面積內容納更多晶體管線。
NVIDIA表示，傳統藉由光學成像的光刻技術，最終還是會面臨物理上的極限，一旦跨入更小製程發展時，則會面臨細微影像難以順利成像，無法在晶圓上形成更細微晶體管線的情況。因此，在接下來朝向更先進的製程發展中，勢必要借助人工智慧技術，並且藉由GPU加速縮短生產所需時間。
在此次與ASML、台積電、Synopsys合作之下，藉由cuLitho軟體與Hopper架構GPU運算方式，相比現行光刻技術提高40倍準確率，同時在500組NVIDIA DGX H100超級電腦運作之下，將能大幅減少原本需要大量CPU運算能耗，將而降低半導體製作生產造成環境影響。
同時，NVIDIA預期目前導入cuLitho軟體運算方式，將能提高3-5倍的半導體晶片設計產能，預期在能耗表現將能減少9倍電力損耗，而原本需要花費2周的影像運算時間也變成僅需一晚時間即可完成。
若從長遠發展來看，cuLitho軟體運算方式將能推動更精準的晶片設計，以及更高電路密度表現，同時也能進一步推動產能表現，以及藉由人工智慧加速的光刻技術發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言