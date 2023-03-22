攜手ASML、台積電、Synopsys，NVIDIA以cuLitho軟體搭配GPU運算加速半導體製程推進

NVIDIA在此次GTC 2023宣布與ASML、台積電、Synopsys合作，預計藉由NVIDIA cuLitho軟體運算方式，搭配NVIDIA Hopper架構GPU加速運算，藉此在光刻技術有所突破，進而推動更小半導體製程發展。

由於目前的光刻技術已經開始面臨物理成像上的極限，使得半導體製程推進面臨更大挑戰，因此NVIDIA提出藉由cuLitho軟體運算方式，搭配旗下Hopper架構GPU加速運算，透過人工智慧方式實現更進一步的光刻技術發展，使得半導體晶片能在相同面積內容納更多晶體管線。

NVIDIA表示，傳統藉由光學成像的光刻技術，最終還是會面臨物理上的極限，一旦跨入更小製程發展時，則會面臨細微影像難以順利成像，無法在晶圓上形成更細微晶體管線的情況。因此，在接下來朝向更先進的製程發展中，勢必要借助人工智慧技術，並且藉由GPU加速縮短生產所需時間。

在此次與ASML、台積電、Synopsys合作之下，藉由cuLitho軟體與Hopper架構GPU運算方式，相比現行光刻技術提高40倍準確率，同時在500組NVIDIA DGX H100超級電腦運作之下，將能大幅減少原本需要大量CPU運算能耗，將而降低半導體製作生產造成環境影響。

同時，NVIDIA預期目前導入cuLitho軟體運算方式，將能提高3-5倍的半導體晶片設計產能，預期在能耗表現將能減少9倍電力損耗，而原本需要花費2周的影像運算時間也變成僅需一晚時間即可完成。

若從長遠發展來看，cuLitho軟體運算方式將能推動更精準的晶片設計，以及更高電路密度表現，同時也能進一步推動產能表現，以及藉由人工智慧加速的光刻技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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