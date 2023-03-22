優必達與Google Cloud建立策略合作夥伴 推動雲端串流遊戲服務體驗
雲端串流遊戲服務業者優必達 (UBITUS)宣布與Google Cloud成為策略合作夥伴，將藉由Google Cloud位於全球的基礎架構、圖形處理器及虛擬機器資源，藉此強化其雲端串流遊戲服務體驗。
同時，優必達的GameCloud解決方案也將上架至Google Cloud Marketplace，提供更多遊戲開發人員整合其雲端遊戲串流技術，藉此打造更多雲端串流技術應用服務。
基於此合作，Google Cloud將成為優必達其主要雲端服務供應商，並且在Google Cloud雲端平台環境運行大量的串流工作負載。透過將硬體規格需求轉移到雲端環境上，遊戲業者可以讓玩家在電視、手機等任何裝置上、任何場景下遊玩遊戲，並且能以高達4K解析度呈現遊戲影像。
優必達與Google Cloud將透過以下方式針對遊戲產業，共同推動雲端串流數位轉型：
• 加速市場創新：優必達借助Google Cloud全球性服務規模、GPU和VM資源，以及在資料、人工智慧 (AI)與機器學習 (ML)領域方面的專業知識，期望提升其在雲端遊戲、流行時尚、房地產、汽車等產業領域上提供的雲端串流及隨選服務的品質及效能。
• 讓串流解決方案更加容易取得：優必達受專利保障的GameCloud解決方案，將於Google Cloud Marketplace提供使用，增加對有意在全球發布內容的遊戲商之支援。
• 雲端遊戲發送的數位化轉型：優必達將利用Google Cloud開放式基礎架構、安全防護網，以及在資料、人工智慧和機器學習等領域專業知識，提升全球雲端遊戲發送的效率。
而除了與Google Cloud合作，優必達先前也已經與微軟等業者合作雲端串流基礎架構，藉此確保其服務在全球市場運作穩定性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言