優必達與Google Cloud建立策略合作夥伴 推動雲端串流遊戲服務體驗

雲端串流遊戲服務業者優必達 (UBITUS)宣布與Google Cloud成為策略合作夥伴，將藉由Google Cloud位於全球的基礎架構、圖形處理器及虛擬機器資源，藉此強化其雲端串流遊戲服務體驗。

同時，優必達的GameCloud解決方案也將上架至Google Cloud Marketplace，提供更多遊戲開發人員整合其雲端遊戲串流技術，藉此打造更多雲端串流技術應用服務。

基於此合作，Google Cloud將成為優必達其主要雲端服務供應商，並且在Google Cloud雲端平台環境運行大量的串流工作負載。透過將硬體規格需求轉移到雲端環境上，遊戲業者可以讓玩家在電視、手機等任何裝置上、任何場景下遊玩遊戲，並且能以高達4K解析度呈現遊戲影像。

優必達與Google Cloud將透過以下方式針對遊戲產業，共同推動雲端串流數位轉型：

• 加速市場創新：優必達借助Google Cloud全球性服務規模、GPU和VM資源，以及在資料、人工智慧 (AI)與機器學習 (ML)領域方面的專業知識，期望提升其在雲端遊戲、流行時尚、房地產、汽車等產業領域上提供的雲端串流及隨選服務的品質及效能。

• 讓串流解決方案更加容易取得：優必達受專利保障的GameCloud解決方案，將於Google Cloud Marketplace提供使用，增加對有意在全球發布內容的遊戲商之支援。

• 雲端遊戲發送的數位化轉型：優必達將利用Google Cloud開放式基礎架構、安全防護網，以及在資料、人工智慧和機器學習等領域專業知識，提升全球雲端遊戲發送的效率。

而除了與Google Cloud合作，優必達先前也已經與微軟等業者合作雲端串流基礎架構，藉此確保其服務在全球市場運作穩定性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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