騎腳踏車更時尚！宏碁攻都會通勤市場 推出ebii電子單車可騎112公里

今年在CES 2023期間宣布推出可在家騎車健身的多功能工作桌eKinekt Bike Desk之後，宏碁再次宣布推出名為ebii的電子單車，藉此進軍都會通勤需求市場。

ebii主要設計用於城市通勤，並且採35磅 (約15.87公斤)輕量化設計，同時可提供時速20英里 (約時速32.19公里)輔助推力，在滿電情況下約可對應70英里 (約112.65公里)騎乘距離，至於車輛充滿電僅需2.5小時，本身電池更可用於手機或筆電充電需求。

而宏碁更標榜ebii可藉由人工智慧運算方式紀錄使用者騎乘習慣，或是針對不同路況調整車輛變速狀況，藉此讓使用者能以更輕鬆方式騎乘車輛。

另外，使用者亦可透過ebiiGO app即時確認ebii的電池電量、騎乘速度等數據，並且能透過手機遠端將車輛上鎖或解鎖。當使用者手機與ebii離開一定距離後，車輛也會自動上鎖，並且配合內建警報系統達到防盜效果。

其他功能部分，ebii更可透過內建感測元件判斷車輛是否發生碰撞，或是監測車輛胎壓是否不足等。

宏碁暫時尚未公布ebii具體售價，同時也尚未公布上市時間等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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