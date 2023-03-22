亞馬遜證實將再裁撤約9000名員工 範圍涵蓋AWS、人事、廣告與Twitch相關業務

亞馬遜執行長Andy Jassy稍早證實將在4月底再度裁撤約9000名員工，範圍涵蓋AWS、人事、廣告，以及Twitch相關業務。

從今年1月宣布裁撤約1萬8000名員工，此次再宣布裁撤約9000名員工，Andy Jassy表示將使亞馬遜業務體系更加精簡，並且將更多資源聚焦在重要的客戶體驗，同時強調未來仍將持續投資AWS雲端業務、線上服務，以及必要的全新業務發展。

而今年接連宣布裁員，其中一個因素與過去幾年疫情帶動更大線上服務需求，導致亞馬遜全球員工人數從原本在2019年底的79萬8000人，在2021年底增加至160萬人左右。但隨著全球疫情逐漸趨緩，亞馬遜認為沒有必要儲備過多人力，因此接連宣布全球人力精簡消息。

除了亞馬遜裁撤大量員工，旗下Twitch也因為微經濟式微，導致整體使用人數下滑，進而造成營收減少，因此也藉由裁減400名員工降低整體開銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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