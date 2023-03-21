中國電商拼多多出現惡意軟體 遭Google下架
Google發言人今天表示，在中國電商拼多多（PDD Holdings Inc）的應用程式發現惡意軟體後，Google已暫時讓此款應用程式從Google Play商店下架。
Google發言人在聲明中說：「透過Google Play安全防護的偵測，發現該電商公司的Off-Play版本應用程式含有惡意軟體。」聲明稱，基於安全考量，該應用程式的Play版本已暫停下載。
Google Play安全防護會掃描Android手機上的所有應用程式，並努力防止用戶安裝惡意應用程式。
美國面臨的駭客和數位犯罪持續增加，美國政府為加強網路防護而付出各種努力。美國政府最近宣布了新的網路安全戰略，將中國和俄羅斯列為對美國最大的網路安全威脅。
拼多多沒有回應路透社的置評要求。
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