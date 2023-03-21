VMware推出多項Anywhere Workspace創新 推廣自動化功能、加速IT現代化發展

面對混合辦公需求，企業需要解決操作複雜和工具過時這兩大難題，同時還要為員工使用任何應用、裝置、或位於任何地點辦公提供支援，VMware近日發佈VMware Anywhere Workspace平台的最新增強功能，包括對Workspace ONE架構的全面改造，使其能夠為數百萬端點提供高性能和可擴展性，以及在VMware App Volumes的創新，藉此減少虛擬應用與桌面環境管理時間，以及基礎設施設置成本。

透過Workspace ONE SaaS現代化提高效能和速度

過去十年，Workspace ONE所保護的行動和桌面端點數量與類型都出現了大幅增長。VMware於近日發佈了一個現代化Workspace ONE SaaS架構，可將效能和規模提高10倍以上1。該新容器化架構採用SaaS領先實踐方法，快速提供能夠滿足不斷發展的客戶需求的創新解決方案。

VMware不斷對Workspace ONE架構進行現代化升級，為企業提供：

• 更強大的效能和可擴展性：客戶可以輕鬆地將他們的部署規模擴大到數百萬台裝置，同時在資源工作負載上體驗到高效能，比如將所有設備平台上的應用和設定檔的資源交付效能提高10倍以上，通過縮短控制台的載入時間優化管理體驗等。

• 更快的功能發佈速度與更高的產品品質：模組化架構帶來了更靈敏的開發和更高的產品可靠性。因此，客戶 IT 團隊可以依靠 VMware 為最新的 OEM 裝置和平台配置提供當天的功能支援。

• 實現新增值服務的現代化SaaS平台：該現代化架構驅動Workspace ONE Freestyle Orchestrator、Desired State Management等新平台服務，為IT部門提供了一個低代碼和自動化工具套件，用於解決端點管理、安全和用戶體驗方面的高階業務問題。

運用統一編排框架，在任何地方實現自動化

日前在VMware Explore 2022上，VMware宣佈針對統一編排框架的願景，將Freestyle Orchestrator功能的用途擴展到UEM案例之外，使其可用於所有Workspace ONE服務和協力廠商應用。

為了實現這一願景，現有的Workspace ONE Intelligence客戶現在可以用統一的Freestyle Orchestrator畫布取代傳統的自動化功能，建立與之前同樣強大、基於策略的工作流程，只不過多了一個現代化的低代碼畫布使用者介面。

在統一服務編排的基礎上，VMware還宣佈了全新Workspace ONE Marketplace的普遍可用性。這些市場整合幫助企業能夠連接協力廠商雲端應用並提供包括操作、範本和腳本在內的預封裝解決方案。預封裝解決方案和低代碼編排提升了IT部門的效率與簡易性，簡化並提高了諸如新增和停用、許可證優化、安全隔離工作流程等案例的效率。

透過為已發佈的應用提供應用隨選功能實現應用交付的現代化

VMware去年發表VMware App Volumes驅動的應用隨選 (Apps on Demand)功能，目前則在此基礎上為已發佈的應用提供這項功能，協助IT部門減少以傳統方式部署已發佈應用所產生的管理時間及基礎設施成本。

IT部門可以透過VMware App Volumes的現代化應用交付模式，在使用者存取通用RDSH伺服器時按需部署應用，因此不再需要專門的應用程式場基礎設施，避免了為滿足峰值使用需求構建傳統已發佈應用程式場的管理開銷和基礎設施成本。

App Volumes還能有效分離應用層與作業系統，實現更加簡單的應用和作業系統管理，並從根本上減少IT部門需要創建和管理的虛機映像數量。透過App Volumes，客戶甚至可以相容99%的遺留應用，並在本地、雲端或混合雲環境等任何地方發佈它們。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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