迪士尼傳再裁4000人 將進行更大規模成本削減
先前宣布裁撤7000名員工，更傳出串流影音服務技術長Jeremy Doig離職消息後，迪士尼接下來將進行更大規模成本削減。
依照Business Insider網站報導指稱，迪士尼目前將進行更大規模成本削減措施，內部要求管理層最晚在今年4月內提出預算削減計畫，並且列出裁員對象名單。
目前暫時還無法確認迪士尼將一口氣裁減更多人員，或是逐步裁減，但預期今年4月之後，至少會有4000名員工遭裁撤。
迪士尼在今年2月公布2023財年第一季財報時，就已經透露將透過組織重整讓公司轉型，其中將伴隨裁員與開銷精簡作法，藉此因應全球經濟變化，並且推動公司未來以串流影音服務發展為重的運作模式。而當時透露計畫裁減7000名員工，但目前再次傳出準備裁減4000名員工消息，顯示迪士尼將透過更具體的裁員措施降低營運開銷。
目前Disney+付費訂閱人數約為1.618億人，從2019年11月中旬正式推出以來，直到2022年10月開始之後才出現1%比例下滑，而迪士尼強調雖然訂閱人數首度出現減少，但其獲利能力已經有所改善。
不過，廣告營收下滑、國際匯率與附屬公司營運收入減少，都成為迪士尼目前發展潛在隱憂，因此希望藉由更具體的公司組織重整，重新提高營運獲利比重。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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