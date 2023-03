Elon Musk透露將於3月底公開Twitter內容演算法

日前透露將對外公布推特(Twitter)內容演算法消息後,馬斯克(Elon Musk)稍早再次表示演算法將在美國當地時間3月31日公開。

不過,Elon Musk所指的是推薦內容相關演算法,並非Twitter服務所有程式編碼內容。

