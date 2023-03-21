Elon Musk透露將於3月底公開Twitter內容演算法
日前透露將對外公布推特（Twitter）內容演算法消息後，馬斯克（Elon Musk）稍早再次表示演算法將在美國當地時間3月31日公開。
不過，Elon Musk所指的是推薦內容相關演算法，並非Twitter服務所有程式編碼內容。
Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023
在今年2月下旬時，Elon Musk便透露將對外公布演算法原始編碼，但在日前則是說明演算法有些複雜，並且正在著手分析、了解，預計在3月31日正式對外公開，同時更強調屆時將會讓內容推薦變得更加合適。
而說明公布Twitter內容演算法，意味Elon Musk將使Twitter服務運作模式更加透明化，藉此降低使用者對於推薦內容帶有偏見的擔憂情況。
在此之前，Elon Musk就持續表明希望對外公布Twitter內容演算法，藉此說明Twitter呈現內容透明度，同時強調透過公布演算法才能獲取使用者信任。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言