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Elon Musk透露將於3月底公開Twitter內容演算法

聯合新聞網／ 楊又肇

日前透露將對外公布推特Twitter）內容演算法消息後，馬斯克（Elon Musk）稍早再次表示演算法將在美國當地時間3月31日公開。

不過，Elon Musk所指的是推薦內容相關演算法，並非Twitter服務所有程式編碼內容。

在今年2月下旬時，Elon Musk便透露將對外公布演算法原始編碼，但在日前則是說明演算法有些複雜，並且正在著手分析、了解，預計在3月31日正式對外公開，同時更強調屆時將會讓內容推薦變得更加合適。

而說明公布Twitter內容演算法，意味Elon Musk將使Twitter服務運作模式更加透明化，藉此降低使用者對於推薦內容帶有偏見的擔憂情況。

在此之前，Elon Musk就持續表明希望對外公布Twitter內容演算法，藉此說明Twitter呈現內容透明度，同時強調透過公布演算法才能獲取使用者信任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬斯克 推特 Twitter

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