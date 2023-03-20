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2022年手遊市場收入三大科技巨擘狂佔64% 鄉民驚曝他們都是「收租仔」

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年全球手遊市場收入排行意外曝光。示意圖／ingimage
2022年全球手遊市場收入排行意外曝光。示意圖／ingimage

手機遊戲不斷推陳出新，吸引大批玩家追隨，日前外媒揭露三大科技巨擘騰訊蘋果Apple）和Google光是（2022年）手遊收入就佔全球64%，誇張數字引起鄉民熱議。

根據外媒《TweakTown》報導微軟公開一份有關遊戲業數據，揭示手遊市場由騰訊、蘋果和Google主導，這三大手遊巨頭2022年全球手遊總收入佔比高達64%，細分來看是由騰訊以325億美元（約台幣9935億元）領先，蘋果和Google則分別佔148億美元（約台幣4524億元）及124億美元（約台幣3790億元）。

值得注意的是，蘋果2022年從手遊市場中獲得的被動收入幾乎相當於微軟的Xbox總收入，且蘋果、Google藉由手遊賺取的收入已超越任天堂（126.5億美元，約台幣3867億）。

騰訊、蘋果、Google三大科技巨擘光是2022年全球手遊收入狂佔64%。圖／翻攝自《TweakTown》
騰訊、蘋果、Google三大科技巨擘光是2022年全球手遊收入狂佔64%。圖／翻攝自《TweakTown》

騰訊、蘋果、Google三大科技巨擘光是2022年全球手遊收入狂佔64%。圖／翻攝自《TweakTown》
騰訊、蘋果、Google三大科技巨擘光是2022年全球手遊收入狂佔64%。圖／翻攝自《TweakTown》

消息曝光後引起PTT鄉民關注，對於這串「神秘數字」，有人就直言「Google跟蘋果不就收稅而已嗎？」、「跟steam一樣光靠抽成就超越絕大部分遊戲公司」、「騰訊壟斷整個中國市場不意外吧」，更有人笑虧這幾家科技巨擘都是「包租公、收租仔」，光是提供平台抽成就夠賺了。

手遊 蘋果 Google 騰訊 PTT Apple 微軟

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