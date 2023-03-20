Apple Pay要進北捷了？內部資料曝光 2026年將開放、還有這3種支付方式
長久以來台北捷運支援蘋果（Apple）的Apple Pay之事一直都是只聞樓梯響的狀態，不過根據 INSIDE 所獲得內部資料，台北捷運已經為 Apple Pay 進行自動收費系統閘門電子主單元的公開招標！
目前政府電子採購網已經可以看到北捷公司把收費系統閘門公告出來，預算為 452,970,000 元。據 INSIDE 了解，其中包含 QR-Code 模組、EMV 模組、閘門上蓋，以及閘門軟體新功能、站務員售票機新增支付功能修改費、API 開發等費用。
而根據另一份 INSIDE 所獲得的內部資料，目前台北市政府擬於民國 115 年（2026）開放 Apple Pay 給旅客使用；所使用的預算則是來自台北市台北都會區捷運固定資產重置基金（4-2901）。
3/16 18:40 補充北捷說明三點：
一、台北捷運車站閘門自96年陸續啟用迄今，已使用超過14年，因閘門內電子主單元模組老舊停產維修不易，復為提供旅客多元支付服務，故規劃辦理重置，除配合交通部政策導入QR-CODE掃碼乘車功能外，並預留多元支付(信用卡)之基本功能，後續開放旅客使用期程，將配合市府整體公共運輸政策辦理。
二、本案預計工期3年，預計今(112)年6月決標，全案採最有利標辦理，目前正進行招商公告中，暫定114年底完工。
三、本案所預留之多元支付(信用卡)功能，係一般業界使用之非接觸式信用卡格式，並非單指Apple Pay (包含實體信用卡、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay)。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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