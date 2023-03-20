Apple Pay要進北捷了？內部資料曝光 2026年將開放、還有這3種支付方式

長久以來台北捷運支援蘋果（Apple）的Apple Pay之事一直都是只聞樓梯響的狀態，不過根據 INSIDE 所獲得內部資料，台北捷運已經為 Apple Pay 進行自動收費系統閘門電子主單元的公開招標！

目前政府電子採購網已經可以看到北捷公司把收費系統閘門公告出來，預算為 452,970,000 元。據 INSIDE 了解，其中包含 QR-Code 模組、EMV 模組、閘門上蓋，以及閘門軟體新功能、站務員售票機新增支付功能修改費、API 開發等費用。

（翻攝自政府電子採購網）

而根據另一份 INSIDE 所獲得的內部資料，目前台北市政府擬於民國 115 年（2026）開放 Apple Pay 給旅客使用；所使用的預算則是來自台北市台北都會區捷運固定資產重置基金（4-2901）。

（圖／INSIDE提供）

3/16 18:40 補充北捷說明三點：

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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