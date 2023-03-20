玩家敲碗Switch新機無望？任天堂高層一句話暗示「有信心再戰幾年」
任天堂Switch擁有超高人氣，其自2017年上市至今一路暢銷，但對於新遊戲不斷推陳出新，Switch的硬體性能仍停留在舊時代，難免招致玩家怨言，因此許多玩家們敲碗期待Switch趕緊推出新機型。
Switch上市至今即將邁入第7個年頭，雖然穩佔市占率，但依照過往任天堂遊戲主機發表的時辰，平均5至6年就會推出新一代遊戲主機，眼看Switch上市6年資歷期滿似乎也到了該更新設備、推出新機款的時候了，不過對於玩家們的熱情喊話，任天堂高層似乎不願實現願望。
任天堂美國總裁道格（Doug Bowser）13日接受美聯社專訪，被問及下一代Switch預計何時推出？他回應未有新機消息可公布，但也提到即便Switch上市邁入第7年但「銷量依然強勁」，因此「有信心Switch在未來幾年仍會帶來亮眼表現」；由此而言，即使Switch不推出下一代新機，但短時間內仍不會失去它的高人氣。
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