玩家敲碗Switch新機無望？任天堂高層一句話暗示「有信心再戰幾年」

長久以來台北捷運支援蘋果（Apple）的Apple Pay 之事一直都是只聞樓梯響的狀態，不過根據 INSIDE 所獲得內部資料，台北捷運已經為 Apple Pay 進行自動收費系統閘門電子主單元的公開招標！

2023-03-20 15:09