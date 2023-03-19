雖然關閉Stadia服務 Google強調仍持續投資遊戲產業發展
雖然Google在今年1月18日正式關閉其Stadia雲端串流遊戲服務，但微軟仍強調其仍持續投資遊戲產業發展。
Google Cloud遊戲產業解決方案總監Jack Buser表示，雖然Stadia服務已經關閉，但仍持續藉由其技術協助更多遊戲業者，並且將自身定位為遊戲服務業者首選技術合作夥伴。
目前包含Ubisoft、Unity、Niantic等業者均與Google Cloud合作，而Google分別以雲端伺服器、線上儲存數據管理，以及玩家與遊戲相關數據分析技術協助更多遊戲業者提升其內容豐富度。
不過，目前向遊戲業者提供技術並未包含雲端串流技術。依照Jack Buser說明，主因在於目前不再繼續提供Stadia雲端串流遊戲服務，因此也無法繼續對外提供相關技術資源。
在此之前，Google曾透露將藉由與AT&T合作Stadia串流遊戲技術推動相關業務發展，而非僅透過遊戲串流服務吸引使用者訂閱，但從Jack Buser對外說明情況來看，顯然Google已經不再繼續發展Stadia相關技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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