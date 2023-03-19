一周數位爆報／百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣、沖繩店員看悠遊卡滿頭問號、三星月球圖掀波

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：直接給滿分惹，為什麼這功能要等那麼久！

LINE推出「所有相簿」的新功能，讓使用者可以更方便找到照片。LINE示意圖。圖／聯合新聞網

傻眼度：★★★★★ 小編評語：我還是帶信用卡跟日幣就好了。

一名讀者日前到日本沖繩旅遊，發現搭計程車或去超商，無法使用悠遊卡，讓他好奇「2000個消費熱點」到底在哪？（圖／讀者古意授權提供）

出糗度：★★★★★ 小編評語：什麼都要比較的情況下，真的一看就知道誰比較厲害了。

中國大陸科技龍頭之一「百度（Baidu）」於16日發布自產AI聊天機器人「文心一言」，被拿來與ChatGPT比較，遭到網友大酸。路透

佩服度：★★★★★ 小編評語：今天給好多滿分，現在人工智慧真的太厲害了，但要取代人類似乎還要再訓練一下。

OpenAI推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。（歐新社）

好笑度：★★★★☆ 小編評語：Bing有必要一直生氣氣嗎XD，快點跟ChatGPT學學謙虛（喂）。

一名網友用1句話就讓Bing聊天機器人爆氣，引起熱議。（法新社）

搞鬼度：★★★☆☆ 小編評語：蘋果你就好好聽歐盟的話，用統一的Type-C吧！

傳出Apple將透過「限制充電速度」以獲取MFi的商機，然而歐盟的規定細節恐成Apple獲利的「緊箍咒」。路透

傻眼度：★★★★★ 小編評語：到底這個月亮是不是真的月亮（頭已昏）。

國外一名網友在網路上抓了月球清晰照片後刻意縮小模糊處理，再用三星手機拍照該圖片，得到清楚的「月球照」，引起討論。（翻攝自reddit）

賺錢度：★★★☆☆ 小編評語：蘋果這樣做，是不是讓消費者、店家還有蘋果本身創造三贏呢？

外媒曝光蘋果一系列的操作流程，透過4步驟讓外界知道，蘋果「舊換新」的賺錢祕訣。（翻攝自《華爾街日報》YouTube）

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