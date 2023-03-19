一周數位爆報／百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣、沖繩店員看悠遊卡滿頭問號、三星月球圖掀波

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你有許多相片散落在各個聊天室嗎？是否希望可以一次瀏覽散落在不同聊天室的相簿？LINE推出了「所有相簿」的新功能讓你可以一次看到所有群組的相簿，能更方便找到想看的照片。
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實用度：★★★★★
小編評語：直接給滿分惹，為什麼這功能要等那麼久！
LINE推出「所有相簿」的新功能，讓使用者可以更方便找到照片。LINE示意圖。圖／聯合新聞網
台北市前市長柯文哲去年12月初赴日本沖繩行銷悠遊卡，並到「國際通」使用悠遊卡消費，大讚它是「了不起的成就」。不過真的有像他所述的那麼方便嗎？一名網友向《聯合新聞網》表示，他在琉球當地搭2次計程車，都被拒絕使用悠遊卡，到「美麗海水族館」也只看到1處紀念品店可以使用悠遊卡，讓他尷尬說「加值了5000元新台幣」，回台後卡片裡頭還是剩下5000元，完全用不到。
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傻眼度：★★★★★
小編評語：我還是帶信用卡跟日幣就好了。
一名讀者日前到日本沖繩旅遊，發現搭計程車或去超商，無法使用悠遊卡，讓他好奇「2000個消費熱點」到底在哪？（圖／讀者古意授權提供）
不想落伍！百度在16日推出自家打造的AI聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot），有中國大陸網站向「文心一言」與「ChatGPT」拋出許多相同問題，試圖想從回答看出兩者的差異，綜合評估後，大陸網友感嘆狂酸「這款」AI聊天機器人是「人工智障」。
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出糗度：★★★★★
小編評語：什麼都要比較的情況下，真的一看就知道誰比較厲害了。
中國大陸科技龍頭之一「百度（Baidu）」於16日發布自產AI聊天機器人「文心一言」，被拿來與ChatGPT比較，遭到網友大酸。路透
ChatGPT恐怕又變得更聰明了！美國人工智慧研究實驗室OpenAI昨（14）日在官方部落格公布推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。
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佩服度：★★★★★
小編評語：今天給好多滿分，現在人工智慧真的太厲害了，但要取代人類似乎還要再訓練一下。
OpenAI推出「GPT-4」，宣稱GPT-4已經過許多專業測試，像是可以看圖片生成文字，表現已媲美人類行為。（歐新社）
微軟（Microsoft）新版Bing（必應）搜尋服務加入ChatGPT技術，可透過Bing聊天（Bing Chat）與機器人互動或搜尋資訊。最近卻因網友提問讓它精神錯亂，導致出現憤怒、情勒、指責用戶狀況，因而限制發問次數。日前有網友挑戰發問次數內「最快惹惱Bing Chat方法」，竟然1句話就讓Bing AI不爽到停止對話，引來熱議。
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VIDEO
好笑度：★★★★☆
小編評語：Bing有必要一直生氣氣嗎XD，快點跟ChatGPT學學謙虛（喂）。
一名網友用1句話就讓Bing聊天機器人爆氣，引起熱議。（法新社）
歐盟自2022年底確認2024年底後將強制要求包含蘋果（Apple）的iPhone、AirPods等電子產品，必須採用USB-C（Type-C）作為通用充電介面設計之後，在許多流出的新設計草圖都已經將新iPhone改為USB-C充電接口，但傳言Apple仍不想放棄「MFi（Made For iPhone）」的商機，若使用非MFi認證的Type-C線材恐將使充電、數據傳輸速度等受限，但此舉恐違反歐盟規定。
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搞鬼度：★★★☆☆
小編評語：蘋果你就好好聽歐盟的話，用統一的Type-C吧！
傳出Apple將透過「限制充電速度」以獲取MFi的商機，然而歐盟的規定細節恐成Apple獲利的「緊箍咒」。路透
三星（Samsung）從Galaxy S20 Ultra起就能拍攝出「清晰月亮照片」，並將該技術成為手機賣點，不過有國外網友利用一方法，質疑三星所拍出來的月亮「根本是假的」，對此三星官方也做出回應，消息回到台灣也引起熱議。
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傻眼度：★★★★★
小編評語：到底這個月亮是不是真的月亮（頭已昏）。
國外一名網友在網路上抓了月球清晰照片後刻意縮小模糊處理，再用三星手機拍照該圖片，得到清楚的「月球照」，引起討論。（翻攝自 reddit）
把蘋果（Apple）的iPhone拿去舊換新（Trade In）後，這些舊款手機跑去哪了呢？外媒曝光蘋果一系列的操作流程，透過4步驟讓外界知道，蘋果「舊換新」的賺錢祕訣。
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賺錢度：★★★☆☆
小編評語：蘋果這樣做，是不是讓消費者、店家還有蘋果本身創造三贏呢？
外媒曝光蘋果一系列的操作流程，透過4步驟讓外界知道，蘋果「舊換新」的賺錢祕訣。（翻攝自《 華爾街日報》YouTube）
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
2023-03-19 09:47
蘋果（Apple）終於要推出首款AR／VR頭戴式裝置了嗎？根據外媒流出的最新零件圖片顯示，一個疑似可以服貼使用者眼睛形狀的零件，讓人懷疑可能就是頭戴式裝置，引發網友討論。而這個新裝置預計將在6月的WWDC開發者大會亮相。
2023-03-16 08:19
日前宣布與墨西哥機車業者Italika、Citio合作之後，瑞典電動車業者CAKE再次宣布與中國自行車製造商和經銷商上海永久 (Forever)建立合作關係，預計在未來4年於中國製造、銷售15萬輛電動機車。
2023-03-19 08:26
去年5月推出Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，原本傳出計畫推出升級款設計，但Qualcomm顯然一口氣跳過Snapdragon 7+ Gen 1、Snapdragon 7 Gen 2名稱，直接推出以Snapdragon 7+ Gen 2命名的中高階定位處理器。
2023-03-18 12:48
在今年度的GDC 2023遊戲開發者大會開始前，NVIDIA宣布將有更多PC遊戲加入支援DLSS 3技術，同時也針對開發者提供全新DLSS 3應用資源，藉此推動更不一樣顯示效果表現的遊戲內容發展。
2023-03-18 12:47
針對近期越來越多以自動生成式人工智慧技術創作影像內容，美國著作權局 (US Copyright Office，USCO)稍早做出解釋，認為雖然此類創作是由人下達指令由人工智慧運作產生，但主要符合傳統「創作」的流程都是由人工智慧完成，因此不能在著作權法保護範圍內。
2023-03-18 12:42
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