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Qualcomm推出中高階定位的Snapdragon 7+ Gen 2處理器 首波應用產品將於3月推出

聯合新聞網／ 楊又肇

去年5月推出Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，原本傳出計畫推出升級款設計，但Qualcomm顯然一口氣跳過Snapdragon 7+ Gen 1、Snapdragon 7 Gen 2名稱，直接推出以Snapdragon 7+ Gen 2命名的中高階定位處理器

Snapdragon 7+ Gen 2處理器以4nm製程打造，但未特別透露是否以台積電或三星技術代工生產，本身採用Kryo CPU最高運作時脈達2.91GHz，運算效能相較Snapdragon 7 Gen 1處理器約提升50%，而Adreno GPU部分則提升2倍顯示效能、支援VRS可變速率著色技術，Snapdragon AIE人工智慧運算部分則在每瓦運算效能提升40%，整體電力損耗約降低13%。

其他部分，Snapdragon 7+ Gen 2處理器更支援最高可對應QHD+解析度與120Hz畫面更新率設計螢幕，並且支援HDR10+、10位元色彩表現，以及包含Dolby Vision、HLG、HDR10、HDR10+、H.264、VP9、VP8、H.265 HEVC等影像編解碼格式，另外也支援Qualcomm QC5快速充電技術，標榜可在5分鐘內將裝置電力從0%充至50%。

相機功能部分，則是支援Qualcomm Spaectra三重18位元影像處理器，支援三組鏡頭同時拍攝、單組鏡頭畫素最高可達2億畫素規格，以及包含雙重staggered 4K HDR影片紀錄、18位元RAW檔案拍攝與30張照片進行合成的高速夜拍功能。

連網部分則採用Snapdragon X62 5G數據晶片，支援6GHz以下與毫米波頻段連接能力，對應4.4Gbps下載速度、5G/4G雙卡雙待，並且透過Qualcomm Fast Connect平台提供低延遲Wi-Fi連接功能，另外也支援aptX Loseless無損藍牙編碼等的音訊傳輸功能。

而此次將名稱直接調整為Snapdragon 7+ Gen 2，有可能是為了與目前仍在市場作為中高階手機使用的Snapdragon 8+ Gen 1處理器作區隔，同時也能跟上今年主打Snapdragon 8 Gen 2處理器的命名方式。

依照Qualcomm說明，搭載Snapdragon 7+ Gen 2處理器的首波應用產品，將會在今年3月問世，而首波導入業者將包含Redmi及realme。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 處理器

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