恐波及AR穿戴裝置開發工作？商用Google眼鏡悄宣布停產、停售

或許是受到大環境導致Google必須節省成本，最近悄悄宣布不再銷售Google Glass Enterprise Edition 2，支援也只到2023年9月15日為止。

Google眼鏡可以說是這十年起伏最大的科技產品之一，十年前曾被《時代雜誌》評選為年度最佳發明之一，但推出後一直找不到可以被普羅大眾接受的市場定位，因此也只能在2017轉戰B2B市場，並才在去年10月舉辦新一輪企業試用計畫。

不過，或許是受到大環境導致Google必須節省成本，Google最近悄悄宣布不再銷售Google Glass Enterprise Edition 2，支援也只到2023年9月15日為止，軟體也沒有再繼續更新的計畫。

當然作為硬體產品，就算過了2023年9月15日Google Glass Enterprise Edition 2仍然可以繼續使用，第三方開發人員仍可以更新他們在Google眼鏡上的app，不過官方推出的「Meet on Glass」很可能就會在這之後停止。

之前Google曾試著把Google Glass Enterprise Edition 2再度作為他們對擴增實境（AR）市場的試金石，試圖為使用者創造更自然、直覺的AR體驗，讓互動、資訊使用上更便利。

去年5月，Google年度I/O大會上甚至demo過在AR智慧眼鏡的實時翻譯功能，這次雖然停止販售Glass Enterprise Edition 2，但Google會不會就此停止基於Android的AR穿戴裝置開發工作呢？似乎還是未定之數。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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