Qualcomm推出新款整合式5G物聯網處理器、機器人平台與物聯網夥伴加速器計畫
Qualcomm宣布推出對應Android、Linux、Ubuntu，以及Windows IoT在內作業系統的整合式5G物聯網處理器，另外更推出兩款全新機器人平台，以及針對物聯網生態系合作夥伴的加速器計畫。
此次推出的QCS6490、QCM6490將對應5G全球連網能力與地理定位等先進功能，其中包含連網相機裝置、邊緣運算盒、工業自動化設備，以及自動行動機器人等應用。
而QCM5430與QCS5430處理器則採可擴展設計，並且對應以軟體定義的物聯網解決方案，可讓工業用掌上型裝置、零售設備、中端機器人和連網相機、AI邊緣盒等設備的OEM廠商，可依照設備設計需求在頂級、預設或客製化功能之間彈性選擇，並且在後續進行升級。
其中，QCM5430與QCS5430處理器都能同時支援多達5組鏡頭，以及高達4K60fps的影片編碼紀錄能力，並且可藉由低功耗和先進的邊緣人工智慧處理機器視覺運算需求。
在必要時，邊緣人工智慧處理模式更可切換至雲端運算，藉此處理應對多組相機連接需求，同時依照製造商或使用者設定，在回應時間和能效之間作選擇，而所有搭載QCM5430或QCS5430處理器的裝置都能支援企業級裝置安全設計。
另外，Qualcomm也推出兩款預設平台的功能組合，分別包含QCM5430與QCS5430功能組合1 (Feature Pack 1)，以及QCM5430、QCS5430功能組合2 (Feature Pack 2)。
Qualcomm更同時提出機器人平台RB1與RB2設計，分別搭載全新QRB2210、QRB4210處理器，藉此協助機器人產業打造新一代高效能的日常工作機器人，以及物聯網產品。兩款平台均針對更小尺寸裝置與更低功耗需求進行最佳化，使其更具成本效益，並且更容易被產業採用。
同時，Qualcomm也宣布推出全新物聯網加速器計畫，將以旗下技術協助物聯網生態系統合作夥伴取得商業成功，而此項計畫更與藉由Qualcomm加速數位轉型的嵌入式硬體設計師、獨立軟體供應商、獨立硬體零組件供應商、系統整合商與ODM廠商合作，藉此在零售至能源和公共事業，以及包含資產追蹤、物流與機器人領域，藉由Qualcomm技術推動創新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【話題】ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言