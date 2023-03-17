Qualcomm推出新款整合式5G物聯網處理器、機器人平台與物聯網夥伴加速器計畫

Qualcomm宣布推出對應Android、Linux、Ubuntu，以及Windows IoT在內作業系統的整合式5G物聯網處理器，另外更推出兩款全新機器人平台，以及針對物聯網生態系合作夥伴的加速器計畫。

此次推出的QCS6490、QCM6490將對應5G全球連網能力與地理定位等先進功能，其中包含連網相機裝置、邊緣運算盒、工業自動化設備，以及自動行動機器人等應用。

而QCM5430與QCS5430處理器則採可擴展設計，並且對應以軟體定義的物聯網解決方案，可讓工業用掌上型裝置、零售設備、中端機器人和連網相機、AI邊緣盒等設備的OEM廠商，可依照設備設計需求在頂級、預設或客製化功能之間彈性選擇，並且在後續進行升級。

其中，QCM5430與QCS5430處理器都能同時支援多達5組鏡頭，以及高達4K60fps的影片編碼紀錄能力，並且可藉由低功耗和先進的邊緣人工智慧處理機器視覺運算需求。

在必要時，邊緣人工智慧處理模式更可切換至雲端運算，藉此處理應對多組相機連接需求，同時依照製造商或使用者設定，在回應時間和能效之間作選擇，而所有搭載QCM5430或QCS5430處理器的裝置都能支援企業級裝置安全設計。

另外，Qualcomm也推出兩款預設平台的功能組合，分別包含QCM5430與QCS5430功能組合1 (Feature Pack 1)，以及QCM5430、QCS5430功能組合2 (Feature Pack 2)。

Qualcomm更同時提出機器人平台RB1與RB2設計，分別搭載全新QRB2210、QRB4210處理器，藉此協助機器人產業打造新一代高效能的日常工作機器人，以及物聯網產品。兩款平台均針對更小尺寸裝置與更低功耗需求進行最佳化，使其更具成本效益，並且更容易被產業採用。

同時，Qualcomm也宣布推出全新物聯網加速器計畫，將以旗下技術協助物聯網生態系統合作夥伴取得商業成功，而此項計畫更與藉由Qualcomm加速數位轉型的嵌入式硬體設計師、獨立軟體供應商、獨立硬體零組件供應商、系統整合商與ODM廠商合作，藉此在零售至能源和公共事業，以及包含資產追蹤、物流與機器人領域，藉由Qualcomm技術推動創新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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