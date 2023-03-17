修車等很久？Gogoro要弄40家「社區店」喊話：你家巷口隨到隨修

Gogoro公布2023年通路佈局，以「打造有感服務」為目標，推出全新店型「Gogoro社區店」，首度在全台鄰里廣設免預約的電車行，在離車主最近的地方，提供最專業的服務，做到「你家巷口，隨到隨修」，讓電動機車體驗更親民便利。

首波40家Gogoro社區店由北到南分布7個縣市，從即日起正式開幕，預計在今年底展店至150家，讓Gogoro全台服務據點數量直接翻倍。

從2015年揭幕首家直營門市「全球體驗中心」，到2018年開放授權加盟模式，並且在2021年以「特約推廣站」協助推動傳統機車行轉型，Gogoro持續擴大通路服務版圖，藉此吸引更多消費者選擇使用電動機車。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示：「過去十年，台灣電動機車市佔率從不到1%成長到12%，運具電動化趨勢已經很明確。要讓電動機車進入主流消費市場，關鍵就是創造有感的服務，讓民眾覺得方便、貼心。」

姜家煒強調：「我們從每天跟消費者互動最多的實體通路出發，結合講求效率的快商務趨勢，在2023年全面升級通路體驗、拉近與客人的距離，以最接地氣的『Gogoro 社區店』做大家的好鄰居，把隨到隨修的電車行直接開到你家樓下，提供更即時的維修保養服務。過去一個月，我們用超過『每日一店』的速度在全台灣開出了40家社區店，年底更將達成150家，加上既有141間Gogoro門市，屆時全台Gogoro服務據點將翻倍到近300個。我們有信心，今年大家會看到很不一樣的Gogoro，期待有更多希望加入電車通路的夥伴一起打拼，加速產業經濟永續發展。」

免預約、油電雙修，首波40家社區店開幕首三個月定保免工資

Gogoro社區店標榜緊鄰在地生活圈，並且深入大街小巷，更以Gogoro熱區指數藉由大數據精準展店，把店開在車主最需要的地方，同時強調維修保養無需預約、隨時提供支援，即可在更短時間內完成車輛檢修。

此外，Gogoro更強調每間社區店都擁有一致的服務品質，包含電動機車專業維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。

而每間社區店至少會配備兩名維修工作人員，並且透過小巧店型扎根鄰里，並且實現快速拓點目標。

配合社區店上線，Gogoro更宣布從即日起將全台Gogoro門市服務同步升級，包含門市現車最快當日可交車，以及在全台6都內需要留車維修3天內情況，即提供GoShare代步騎乘金，藉此保障每天出行便利。

另外，只要遇到下雨天，全台Gogoro門市均提供不分燃油機車或電動機車，提供數量有限的免費雨衣服務。而接下來Gogoro更將衍生出不同型態、蘊含各地風土文化的特色門市，藉此展現豐富的通路面貌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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