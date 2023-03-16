瑞典電動車業者CAKE與墨西哥機車業者合作 滿足北美電動車市場需求
瑞典電動車業者CAKE宣布與墨西哥機車業者Italika、Citio合作，將協助其加速過渡至電動二輪車輛發展，並且建立重要合作關係。
此項合作將加速墨西哥境內推動無燃油車輛使用模式，而Italika將在未來幾年內於墨西哥境內生產、銷售CAKE旗下電動車車輛產品。在此次合作協議裡，Italika、Citio將透過其製造與組裝能力，預計生產、銷售5萬輛CAKE電動車，並且滿足北美市場使用需求。
目前CAKE正在歐洲、亞洲、中東、澳洲、南美及非洲地區建立合作夥伴關係，並且藉由合作關係擴大其電動車車輛產品銷售規模，預計在全球範圍增加CAKE品牌車輛產品能見度。
CAKE過去已經推出Kalk系列、Ösa系列可模組化電動機車，以及全地形車Kibb，日前更針對企業用戶推出名為CAKE訂閱(CAKE Subscribe)的服務，讓企業用戶能減輕採購車輛、建置服務車隊的前期成本負擔。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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