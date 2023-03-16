SpaceX將與電信業者合作手機連接衛星網路服務技術

疫情不僅改變了全球的生活與工作型態，也刺激了高速資料傳輸與儲存的需求。隨著處理器技術發展，與個人電腦設備，乃至於工作伺服器，在這些互連領域對於高速資料傳輸品質的要求正與日俱增，而採用差分信號進行串行通信的PCI Express（PCIe）技術也已經蔚為主流。

2023-03-13 09:45