SpaceX將與電信業者合作手機連接衛星網路服務技術
SpaceX去年與T-Mobile合作，藉由第二代Starlink衛星連網服務，讓手機能直接藉由衛星訊號上網之後，接下來將與電信業者更進一步合作手機連接衛星網路服務的技術。
Starlink部門業務副總裁Jonathan Hofeller表示，預計從今年內開始測試衛星手機服務。雖然並未透露此服務會由哪一家電信業者合作，但沒意外應該依然會是T-Mobile。
目前Starlink開始藉由V2 Mini當作手機基地台，並且標榜能以全球各地區無死角形式連接網路訊號，藉此讓更多位於手機基地台、網路訊號難以建置地區也能輕易上網。
而現階段多數電信業者都對衛星連網服務採正向看法，認為將能改善傳統基地台、網路建設不足情況，並且透過常時連網特性推動更多物聯網裝置應用發展模式，例如自駕車、機器人等應用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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