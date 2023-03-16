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蘋果AR/VR頭戴裝置終於見到「實體」！內部零件圖外洩 傳6月亮相

聯合新聞網／ 綜合報導
Apple疑似將推出頭戴式裝置，引發熱議。圖為示意圖。翻攝《MacRumors》
Apple疑似將推出頭戴式裝置，引發熱議。圖為示意圖。翻攝《MacRumors》

蘋果（Apple）終於要推出首款AR／VR頭戴式裝置了嗎？根據外媒流出的最新零件圖片顯示，一個疑似可以服貼使用者眼睛形狀的零件，讓人懷疑可能就是頭戴式裝置，引發網友討論。而這個新裝置預計將在6月的WWDC開發者大會亮相。

許多果粉都相當期待Apple推出AR／VR頭戴式裝置，而根據外媒《MacRumors》的文章中發現，一個Twiiter用戶分享了Apple內部的相關零組件照片，從照片中可以發現，有兩個曲線形狀疑似為服貼著使用者眼睛的形狀，這樣造型的帶狀電纜疑似就是AR／VR頭戴式裝置的相關設計。

有網友外流疑似Apple內部的零件照，像是眼鏡形狀的曲線讓人懷疑可能是「頭戴式裝置」雛形。翻攝《MacRumors》
有網友外流疑似Apple內部的零件照，像是眼鏡形狀的曲線讓人懷疑可能是「頭戴式裝置」雛形。翻攝《MacRumors》

外流這系列圖片的使用者，還在貼出這張圖時使用「戴太陽眼鏡的笑臉」emoji，似乎就在暗示這就是頭戴式裝置的內部零件，引發許多網友討論。

若這款款AR／VR頭戴式裝置真的會實現，預計將會在6月的WWDC開發者大會亮相，並於會後宣佈發售資訊。期待的網友表示「是時候吃下紅色藥丸了」，也有網友預測售價可能落在3000美元左右（約新台幣91000元）。

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