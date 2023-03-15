DuckDuckGo也跟進導入人工智慧技術 推出能摘要網頁內容重點的DuckAssist功能

如同微軟與Google開始將人工智慧應用在旗下搜尋服務，DuckDuckGo也宣布與OpenAI、Anthropic合作人工智慧技術，將可透過名為DuckAssist的數位助理服務，協助使用者更快了解網頁陳述內容摘要重點，或是以自然語言互動方式回答使用者的問題。

不過，DuckAssist數位助理服務並非隨時在所有瀏覽網頁出現，而是僅在特定網頁內容提供使用，並且藉由連接維基百科，或是大英百科全書資料回答相關提問內容。

而DuckDuckGo同時也避免DuckAssist取用過多源自網路的資料，避免出現像是微軟新版Bing搜尋服務般一本正經地回覆錯誤解答，或是出現答案牛頭不對馬嘴等情況。

目前DuckAssist功能仍僅處於測試階段，但DuckDuckGo表示未來將會持續擴大此項功能可用性，並且允許其取用更多網路參考資料，同時也會避免運作時出現異常情況。

與過去DuckDuckGo強調保護使用者隱私安全的作法一樣，使用DuckAssist功能時，使用者無須登錄任何個人帳號，同時所有與DuckAssist功能產生互動的資訊，都不會向OpenAI、Anthropic提供，而DuckDuckGo也不會利用這些資訊訓練人工智慧模型。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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