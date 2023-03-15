Google開始在Workspace導入生成式人工智慧技術 加快文件內容生成速度

如同其他業者開始將生成式人工智慧技術應用在旗下服務，Google也宣布在Workspace導入生成式人工智慧技術，同時強調藉由負責任形式持續擴展人工智慧技術發展。

Google表示生成式人工智慧技術的突破，已經從根本上改變人們與科技互動方式，目前在Workspace加入的全新功能，將利用生成式人工智慧技術創造內容，並且與其他人建立聯繫，進而建立更完整的協作效果。

目前開發人員與企業已經可以透過Google Cloud與全新MakerSuite原型開發環境中，同時能使用新版API與產品，並且在可擴展情況下輕易、安全地使用最佳化的Google人工智慧模型。

除了先前已經在Gmail提供的智慧撰寫功能，或是在Google Docs加入的內容自動摘要功能，Google目前更讓使用者輸入想撰寫的主題，即可由系統自動產生草稿，藉此減少使用者原本從零開始撰寫內容所需花費時間，甚至可以進一步調整語氣、精簡內容或更詳細說明，藉此讓內容可以變得更專業、整體撰寫時間更短。

Google預計在未來幾週內向測試人員提供此項功能，藉此確認實際成效。

藉由新版PaLM語言模型API，將能讓開發者以簡單、安全方式串接語言模型建構各類人工智慧應用技術，並且能以直覺的MakerSuite工具，而Google未來將會提供更多不同規格模型，更計畫以更多功能促進提示工程工作、整合資料產生，以及調整自訂模型，同時以強大的安全工具支撐運作穩定性。

對於想使用生成式人工智慧技術打造、自定義內部模型與應用程式的開發人員而言，目前可在Google Cloud平台藉由包含PaLM在內人工智慧模型打造應用服務，同時也針對Google Cloud人工智慧產品組合加入全新的生成式人工智慧功能，藉此協助開發人員與機構獲得企業級安全性、保障與隱私保護。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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