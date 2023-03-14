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馬斯克計畫在奧斯汀周圍興建低於市場行情租金的房屋 專供員工租賃使用

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指稱，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）似乎有意在德州奧斯汀鄰近地點興建約110間房屋，並且準備以低於市場行情租金供員工租賃使用。

依照報導指稱，預計興建房屋地點將鄰近地道挖掘公司The Boring Company，以及SpaceX所在的巴斯特羅普郡，距離Tesla位於德州的超級工廠也不算遠，同時該地點將以Snailbrook為稱，甚至會有市長等市鎮規劃架構。

在此之前，有不少消息指稱Elon Musk已經在奧斯汀周圍採購土地，據說採購面積已經超過3500公頃，甚至已經著手討論市鎮相關規劃，但並未有進一步後續消息。

相比巴斯特羅普郡當地平均房屋租金在每月2200美元上下，Elon Musk計畫興建的110間房屋租金約在800美元，並且能租到2-3房的房型，相當具有吸引力，甚至部分The Boring Company員工從去年就已經能申請租賃。

不過，租賃此房屋自然必須與員工任職與否綁定，甚至能進一步讓員工子女就讀當地採取蒙特梭利教育的學校，若員工從工作崗位離職的話，似乎必須在30天內搬離租賃房屋。但如果以租賃費用遠低當地租金情況來看，預期能說服更多員工長期任職。

另一方面，採購土地建立市鎮可能也會伴隨對當地增加更多影響，例如在更多外來人士入住後，自然開始會有生活用水排放等問題，可能會造成不少當地人抗議情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德州 華爾街日報 離職 馬斯克

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