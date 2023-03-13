有線快充就是要更快！深圳傳音旗下Infinix曝可量產的260W有線快充及110W無線快充設計方案

深圳傳音日前以旗下手機品牌TECNO在MWC 2023推出螢幕可凹折手機PHANTOM V Fold之後，稍早再以旗下Infinix品牌宣布即將推出可量產的260W有線快充，以及110W無線快充設計方案。

在260W有線快充設計方案中，將能在1分鐘內將4400mAh電池電量充至25%，並且能在7分鐘30秒內將電池充滿，其中採用四路電荷泵電路設計，搭配12C高倍率電芯設計，藉此讓充電轉換率提高至98%，而充電器本身則採用3組氮化鎵 (GaN)結構，同時使用13A規格與內建E-Marker認證晶片設計的傳輸線，藉此確保充電安全性。

另外，Infinix更標榜在1000次循環充電之後，依然可讓電池維持90%以上的健康度，說明此充電設計方案可用性。

而在110W無線充電設計方案中，則標榜可在16分鐘內將電池完全充滿，其中採用客製化小型高靈敏感應線圈，強調藉由減少線圈數量與增加線圈寬度設計，進而降低線圈內部電阻、減緩充電時溫度升高情況，同時透過延長峰值充電時間提高整體充電效率。

至於對應110W無線充電設計方案使用的無線充電器，則是採雙感應線圈設計，可讓手機以垂直或橫向形式感應充電，並且透過靜音風扇降低充電時產生溫度。

Infinix更提出全方位快速充電設計方案，其中涵蓋有線快充、無線充電，以及符合USB-PD 3.0等快充標準，另外也支援反向充電，以及可保護電池壽命的夜間低速充電與跳過電池進行長時供電使用模式。

為了確保使用安全，Infinix標榜在此充電設計方案加入超過140種保護機制，更透過超過20個溫度感測元件，確保此充電設計方案能在不同極端環境下正常使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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