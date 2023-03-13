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E3 2023再少一個大咖！繼任天堂後…微軟曝今年不會參加

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂證實不會參與今年度的E3 2023實體展會活動之後，微軟也確定僅以線上數位形式參與，而不會以實體形式參加今年度的E3 2023。

微軟表示，將會在E3 2023展會期間自行舉辦名為「E3 2023 Digital Week」的線上形式活動，預計從6月11日展開，藉此吸引更多玩家關注。

而依照任天堂先前說明，目前會考量不同方式與粉絲進行互動，而此次考量今年度的E3展會活動並不符合自身展出規劃目標，因此決定不參加此次展出。而Sony方面，目前則尚未確認是否會參與此次E3 2023活動，或是僅以自有活動為主。

目前在美國娛樂軟體協會規劃中，除了確定與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 美國 會考

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