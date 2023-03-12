一周數位爆報／iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？ChatGPT六種神工具曝！FB Messenger聊天整合啦

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蘋果（Apple）昨（7）日晚間無預警推出iPhone 14、iPhone 14 Plus新色「黃色」，引起熱議，就有網友認為這種顏色超難搭手機殼、「鮮豔但不耐看」，笑稱讓人回想起iPhone 12的「卡車藍」太恐怖。不過已有國外YouTuber拿出黃色實機，要讓網友看看新色到底好不好看。 （繼續閱讀…）
驚奇度：★★★★☆
小編評語：這個黃色有一種很微妙的感覺，看久了好像也滿好看（？。
《聯合新聞網》曾報導，蘋果（Apple）今（2023）年9月有望推出iPhone 15系列，螢幕全面配置「動態島（Dynamic Island）」的挖孔螢幕設計，換上Type-C接孔。不過別高興太早，有外媒發現，平價版的iPhone 15及iPhone 15 Plus仍是「閹割版」，少了2功能，讓網友大酸「水喔」、「規格不重要，因為上一台規格也不知道。」 （繼續閱讀…）
引戰度：★★★★★
小編評語：嘿嘿怎麼可以怪果粉啦！蘋果iPhone真的有它方便的地方呀！
作家吳淡如先前因「AI繪圖事件」炎上而道歉落幕，也讓部份民眾更知道電腦繪圖（電繪）與AI繪圖之差異性，發現台灣其實有不少電繪畫家功力驚人，一名畫家向《聯合新聞網》分享《華燈初上》的電繪作品，把「Rose媽媽」林心如畫得跟照片一模一樣，甚至連鼻頭粉刺都可看見。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：根本就像照片一樣，繪師真的超專業！
臉書（Facebook，簡稱FB）終於想通了嗎？Facebook獨立「Messenger」App已近9年時間，但先前被不少網友嫌棄要聊天或看FB內容還要在不同App切換，相當麻煩，如今終於要準備再把它們「合而為一」了。 （繼續閱讀…）
麻煩度：★★★☆☆
小編評語：之前真的不知道為什麼突然要把App獨立起來，現在要又要合起來真是太好啦～。
聊天機器人ChatGPT推出後火速爆紅，其超強的運算功能及人性化設計引起全球關注，許多人利用ChatGPT協助處理工作事務，而擔任人才培訓顧問、數位行銷領域專家陳建夆深入研究ChatGPT應用之術，從中整理出6款實用度破表的必備工具。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：趁ChatGPT還沒「變個性」前，趕快來繼續玩玩它吧！
頗有魂類遊戲《黑暗靈魂（Dark Souls）》再混搭《隻狼（Sekiro: Shadows Die Twice）》風格的三國動作冒險遊戲《臥龍：蒼天隕落（Wo Long: Fallen Dynasty）》讓不少玩家在首隻BOSS「張梁」就卡關到不行，被稱為「臥龍教學王」，其中知名實況主「統神」張嘉航也不意外，氣到不斷喊「我按了我按了我按了」，笑翻網友。 （繼續閱讀…）
搞笑度：★★★★★
小編評語：聽統神怒吼的當下，耳朵真的差點聾了wwwwwww。
《聯合新聞網》曾報導一名網友詢問「安卓手機是不是老人在用？」引起熱議，但現實真的是如此嗎？據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的占比「大幅減少」。 （繼續閱讀…）
引戰度：★★★★★
小編評語：又想要引戰（？安卓的年輕人站起來！
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聯想宣布與英國豪華跑車品牌Aston Martin合作，雙方推出共同設計的工作站ThinkStation PX，以及包含ThinkStation P7與ThinkStation P5在內工作站，其中採用Aston Martin DBS車款具識別性的六角立體網格狀前進氣口，加上Think系列機種經典小紅點設計。
預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影，稍早再次釋出最終預告影片，其中涵蓋諸多任天堂遊戲經典場景畫面。
AI的技術日新月異，現在竟然還學會「讀心術」，能夠讀取人類思考的功能性磁振造影，藉此輸出跟人類思考的圖片相似的圖像。
Google稍早確認今年度的年度開發者大會Google I/O 2023將於5月10日展開，地點同樣將位於鄰近山景城總部的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)，並且將透過線上直播方式免費開放全球各地開發者參與，同時也將開放少數開發者前往現場參與此次活動。
TrendForce觀察到始自2018年新興應用題材的帶領下，包含自駕車、AIoT與邊緣運算，諸多大型雲端業者開始大量投...
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