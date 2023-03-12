一周數位爆報／iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？ChatGPT六種神工具曝！FB Messenger聊天整合啦

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

驚奇度：★★★★☆ 小編評語：這個黃色有一種很微妙的感覺，看久了好像也滿好看（？。

蘋果官網iPhone 14的「黃色」，顏色似乎比實機還深，引起網友評價兩極。（翻攝蘋果官網）

引戰度：★★★★★ 小編評語：嘿嘿怎麼可以怪果粉啦！蘋果iPhone真的有它方便的地方呀！

外傳蘋果平價版iPhone 15系列將有粉紅色與藍色，且全面配置動態島的挖孔螢幕設計，但卻少了2個功能，引起熱議。（翻攝自theapplehub）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：根本就像照片一樣，繪師真的超專業！

YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」日前畫出林心如人像畫，因模樣太逼真竟被網友嗆聲「不要拿照片出來騙人」。（YouTube頻道「山姆哥超寫實人像繪」授權提供）

麻煩度：★★★☆☆ 小編評語：之前真的不知道為什麼突然要把App獨立起來，現在要又要合起來真是太好啦～。

臉書母公司Meta將在今年進行更多改動，包含獨立「Messenger」App將回歸到FB內，Meta並表示「臉書沒有死」，每日仍有20億活躍用戶。（圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★☆ 小編評語：趁ChatGPT還沒「變個性」前，趕快來繼續玩玩它吧！

達人分享6款「昇華」GhatGPT的神工具。示意圖／美聯社

搞笑度：★★★★★ 小編評語：聽統神怒吼的當下，耳朵真的差點聾了wwwwwww。

BOSS「張梁」（左圖）堪稱是《臥龍：蒼天隕落》的「教學王」，一開始不少玩家就卡關在這隻BOSS，連統神（右圖）也卡關了1小時多才過關。（圖／讀者提供、翻攝自亞洲統神-張嘉航臉書）

引戰度：★★★★★ 小編評語：又想要引戰（？安卓的年輕人站起來！

據美國市調機構一項調查，發現45歲以上的人，使用iPhone、iPad等蘋果（Apple）產品的佔比「大幅減少」，引起熱議。（翻攝自9to5mac）

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