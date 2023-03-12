快訊

經典賽／彰化再祭千份肉圓、爌肉飯 燒肉粽也上場

經典賽／中華隊贏荷蘭 今天兌現的祭品文一次查

分析師指 蘋果明年有望推7吋螢幕智慧音箱產品

聯合新聞網／ 楊又肇

先前有不少傳聞指稱蘋果將推出結合7吋顯示螢幕設計的智慧音箱產品，目前有說法表示此款被歸類為HomePod系列的產品，將會在2024年推出。

依照著名分析師郭明錤取得消息，蘋果此項產品使用的7吋顯示面板將由中國天馬提供，預計最快在2024年上半年問世，同時更指出此項產品將重新改變其智慧家庭市場策略。

在先前看法中，主要認為此項產品是以「iPad」結合「喇叭裝置」為設計，但從目前看法認為蘋果是在智慧音箱的基礎上增加螢幕設計，將讓使用者能與智慧音箱有更進一步的互動。

而蘋果在今年初已經宣布推出第二代HomePod，若接下來推出增加觸控顯示螢幕設計的HomePod產品，勢必將會更進一步藉由螢幕顯示與觸控機能實現更多人機互動體驗，進而推動更多物聯網生活應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 蘋果

延伸閱讀

前身為古典音樂串流服務Primephonic的Apple Music Classical將於3/28上線

限時優惠免猶豫！三星旗艦手機直降近9千元 Pixel打61折、蘋果也省3510元

安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘

安卓都老人用？這調查曝光果粉年紀 這年齡層蘋果用戶「大幅減少」

相關新聞

一周數位爆報／iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？ChatGPT六種神工具曝！FB Messenger聊天整合啦

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

分析師指 蘋果明年有望推7吋螢幕智慧音箱產品

先前有不少傳聞指稱蘋果將推出結合7吋顯示螢幕設計的智慧音箱產品，目前有說法表示此款被歸類為HomePod系列的產品，將會在2024年推出。

聯想攜手跑車品牌Aston Martin打造全新ThinkStation工作站

聯想宣布與英國豪華跑車品牌Aston Martin合作，雙方推出共同設計的工作站ThinkStation PX，以及包含ThinkStation P7與ThinkStation P5在內工作站，其中採用Aston Martin DBS車款具識別性的六角立體網格狀前進氣口，加上Think系列機種經典小紅點設計。

預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影 釋出最終預告影片

預計在今年4月正式上映的《超級瑪利歐》動畫電影，稍早再次釋出最終預告影片，其中涵蓋諸多任天堂遊戲經典場景畫面。

AI可記錄大腦想法變成圖像化 實驗結果曝…「轉換成功率」好驚人

AI的技術日新月異，現在竟然還學會「讀心術」，能夠讀取人類思考的功能性磁振造影，藉此輸出跟人類思考的圖片相似的圖像。

Google I/O 2023在5月10日登場！傳有望推出摺疊手機、更多AI相關應用產品

Google稍早確認今年度的年度開發者大會Google I/O 2023將於5月10日展開，地點同樣將位於鄰近山景城總部的海岸線圓形劇場 (Shoreline Amphitheatre)，並且將透過線上直播方式免費開放全球各地開發者參與，同時也將開放少數開發者前往現場參與此次活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦