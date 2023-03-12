分析師指 蘋果明年有望推7吋螢幕智慧音箱產品
先前有不少傳聞指稱蘋果將推出結合7吋顯示螢幕設計的智慧音箱產品，目前有說法表示此款被歸類為HomePod系列的產品，將會在2024年推出。
依照著名分析師郭明錤取得消息，蘋果此項產品使用的7吋顯示面板將由中國天馬提供，預計最快在2024年上半年問世，同時更指出此項產品將重新改變其智慧家庭市場策略。
在先前看法中，主要認為此項產品是以「iPad」結合「喇叭裝置」為設計，但從目前看法認為蘋果是在智慧音箱的基礎上增加螢幕設計，將讓使用者能與智慧音箱有更進一步的互動。
而蘋果在今年初已經宣布推出第二代HomePod，若接下來推出增加觸控顯示螢幕設計的HomePod產品，勢必將會更進一步藉由螢幕顯示與觸控機能實現更多人機互動體驗，進而推動更多物聯網生活應用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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